SEGURANÇA

Prefeitura entrega contenção de encosta em Cajazeiras

Investimento foi de R$ 3,8 milhões

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira (30) mais uma obra de contenção de encosta, em Cajazeiras, próxima a um conjunto residencial do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O investimento foi de R$3,8 milhões, com serviços de drenagem e aplicação de solo grampeado em uma área de mais de 1,7 mil metros quadrados. >

Durante a solenidade, o prefeito Bruno Reis explicou que a obra foi realizada após histórico de deslizamentos na área. “Essa encosta já deslizou no passado, o que fez com que os moradores de parte do condomínio aqui embaixo, como lá em cima na Fazenda Grande, tivessem que evacuar as suas casas. Essas famílias estavam no aluguel social. A Prefeitura assumiu o compromisso de executar a obra. Então elaboramos o projeto, contratamos e executamos”, afirmou. >