PERIPERI

Prefeitura entrega quinta obra de contenção de encosta em menos de dois meses

Investimento foi de mais de R$ 3,5 milhões

A Prefeitura de Salvador entregou nesta segunda-feira (13) mais uma obra de contenção de encostas, desta vez na Rua Curió, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. Esta é a terceira intervenção de proteção de áreas de risco inaugurada pela gestão municipal nos primeiros dias de 2025 e a quinta em menos de dois meses, totalizando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

“Hoje, o enfrentamento às chuvas ocorre todos os dias do ano. Para esta contenção, foram quase R$ 3,5 milhões investidos para protegermos toda essa área, dando segurança e tranquilidade às famílias. Já protegemos mais de 545 áreas de risco e vamos seguir avançando. Há outras 27 obras de contenção em execução e outras 44 a iniciar”, destacou o prefeito Bruno Reis, durante a inauguração da estrutura.

O gestor reforçou que, no último final de semana, em Salvador, houve regiões da cidade que ultrapassaram 100 milímetros de chuvas, como a Ilha de Bom Jesus e Itapuã, volume maior que a média histórica prevista para janeiro, que é de 79,9 mm.

“A gente acaba sofrendo um pouco com os alagamentos, mas a prioridade é salvar vidas, evitar mortes. Nunca se investiu tanto em proteção de áreas de risco como nós investimos nos últimos anos. Não estamos imunes, eu sempre digo isso, pois não há uma cidade no mundo que resista a muita chuva em pouco tempo. Mas a Salvador de hoje é muito mais resistente, mais resiliente, mais segura”, acrescentou o prefeito.

No caso da obra em Periperi, a técnica utilizada formou um sistema integrado de contenção que ofereceu um aspecto mais naturalizado e ecológico à encosta, promovendo um efeito de “revegetação” da área.

O comerciante e morador da região, Francisco Chaves, 32 anos, comemorou a iniciativa: “Antes dessa obra, a gente vivia com muito medo. Quando chovia forte, a encosta ameaçava deslizar, e isso colocava em risco não só as casas, mas também a rua aqui embaixo, onde passam carros e muita gente caminhando pelo passeio. Era perigoso para todo mundo. Agora, com essa contenção, dá para sentir mais segurança. Trouxe mais tranquilidade”, disse.