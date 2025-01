SALVADOR

Contenção de encosta é entregue no bairro de Plataforma

Prefeitura investiu R$ 2,2 milhões na obra

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 13:11

Contenção de encosta em Plataforma Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta segunda-feira (27), uma nova obra de contenção de encostas, agora na Rua São José, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário. A intervenção, que abrange uma área de 1.487 metros quadrados de solo grampeado, foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis e tem como objetivo oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Com um investimento de R$ 2,2 milhões, a obra inclui não apenas a contenção em concreto projetado, mas também um sistema de drenagem para reforçar a estrutura e minimizar riscos de deslizamentos. >

A obra atende a uma antiga demanda da comunidade. O prefeito Bruno Reis destacou a importância da intervenção, afirmando que ela é parte de um esforço contínuo da Prefeitura para proteger as áreas de risco da cidade. “Esse trabalho de proteção de áreas de risco acontece ao longo de todos os dias do ano. Desde dezembro, foram seis contenções. Só em 2025, já inaugurei quatro grandes obras como essa. Temos muitas outras ainda em execução e vamos seguir protegendo a nossa cidade, fazendo com que ela seja mais resistente, mais resiliente, para que estejamos mais preparados para as chuvas”, afirmou. Ele ressaltou também que, ao longo dos últimos anos, mais de 540 áreas de risco já foram protegidas, contribuindo para tornar Salvador uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas.>

O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Francisco Torreão, afirmou que a Prefeitura continuará com o trabalho de contenção, com 26 obras já em andamento e outras 44 em fase de elaboração. Ele explicou que a técnica utilizada na Rua São José consiste em reforçar o solo com grampos metálicos, que oferecem maior estabilidade ao terreno. O concreto projetado complementa o sistema, criando uma camada protetora contra a erosão. Torreão detalhou ainda o processo de construção, que envolveu uma vistoria técnica para avaliar as condições do terreno e escolher a melhor solução, no caso o solo grampeado, uma técnica comprovada e segura.>