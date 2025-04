SALVADOR

Prefeitura entrega nova obra de contenção em São Caetano e chega a 552 encostas protegidas

Investimento da obra é de aproximadamente R$1,2 milhão

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quinta-feira (24), mais uma obra de contenção de encosta na Baixa do Camurujipe, em São Caetano, com investimento de aproximadamente R$1,2 milhão. Ao todo, a gestão municipal totaliza 552 encostas protegidas na cidade. Outras 26 obras estão em andamento e mais 40 serão iniciadas. >

“Diversas obras de proteção de encostas já foram feitas aqui na Baixa do Camurujipe. Esta região da cidade é uma das que tem maiores ocorrências no período da chuva. E graças a esse trabalho, com investimentos expressivos, a gente vem trazendo mais tranquilidade para as famílias”, pontuou o prefeito Bruno Reis. >