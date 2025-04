VIOLÊNCIA

Jovem é agredida por ex-companheiro com pelo menos seis socos no interior da Bahia

Caso aconteceu em Serra Preta, no centro norte baiano

Uma jovem de 20 anos foi agredida com ao menos seis socos pelo ex-companheiro, no bairro Novo Bravo, em Serra Preta, no centro norte baiano. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (18), mas só veio à tona nesta semana. A polícia confirmou as informações nesta quinta-feira (24). >