CRIME EM SALVADOR

'Ele tirou a vida de um trabalhador', diz mãe de motociclista atropelado por influenciador

Colegas de Uzias de Souza fizeram buzinaço em frente a 1ª DT/Barris, nesta segunda (26), local onde Enzo Santana está detido

Motociclistas de aplicativo fizeram um buzinaço em frente a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), na noite desta segunda-feira (26), em protesto pela morte do colega Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, que foi atropelado pelo influenciador digital Enzo Santana na madrugada do mesmo dia, no bairro Matatu de Brotas, em Salvador. >