SALVADOR

'Ele está em choque, consternado', diz advogado de influenciador suspeito de matar motociclista

Enzo Santana está detido e passará por audiência de custódia na terça (27)

O influenciador digital Enzo Santana, preso por suspeita de causar a morte do motociclista Uzias Cardoso no bairro Matatu de Brotas, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (26), está “em choque” e “devastado”. É o que afirma o advogado Otto Lopes, que representa o suspeito. >

Segundo o crininalista, o jovem de 24 anos não estava bêbado e tinha saído de casa apenas para comprar um lanche para a companheira, que está grávida. Ele tem um relacionamento com a influenciadora Radija Pereira, que tem três milhões de seguidores. Ambos desativaram os perfis no Instagram. >

O advogado ainda confirmou que o suspeito não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava sozinho no veículo. Enzo foi detido por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e vai passar por audiência de custódia na terça-feira (27), às 9h. >

A versão apresentada pela defesa é de que os dois envolvidos no acidente - suspeito e vítima - ultrapassaram e, por isso, houve uma colisão frontal que terminou na morte do motociclista.>

O acidente aconteceu na Rua das Pitangueiras, perto da Delegacia do Menor Infrator. A vítima foi identificada como Uzias Cardoso. Já o automóvel, após a colisão, ainda chocou-se a um poste de iluminação pública, com um salão de beleza e com o registro padrão da Embasa.>