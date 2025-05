ACIDENTE

Médica morre após carro colidir com cavalo em rodovia baiana

Vítima estava no banco do carona

Esther Morais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:26

Médica morre em acidente de carro Crédito: Reprodução / PRF

Uma mulher de 66 anos morreu em um acidente de trãnsito após o carro em que estava colidir com um cavalo no KM 217, da BR-407, na altura do município de Jacobina, na madrugada de domingo (25). >

A vítima foi identificada como Izabel Maria Ouriques Gomes Cordeiro, de 66 anos. Ela estava no banco do carona de um carro de passeio. Outros dois ocupantes do veículo foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não há detalhes do estado de saúde deles. >

Izabel trabalhava na Unidade de Saúde da Família (USF) do João Paulo, em Conceição do Jacuípe, e a prefeitura emitiu uma nota de pesar lamentando a perda. >

"Neste momento de luto, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, para que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda irreparável", declarou em um post nas redes sociais. "Seu legado e sua memória permanecerão vivos em nossos corações", acrescentou. >

A Delegacia Territorial de Capim Grosso apura as circunstâncias do acidente. As guias para remoção e perícia do corpo foram expedidas.>