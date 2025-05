CRIME

Avô é preso por estuprar a própria neta, de 11 anos, na Bahia

Homem estava foragido há três anos

Um homem de 59 anos foi preso no último sábado (24), na zona rural do município de Caetanos, no centro-sul baiano, acusado de estuprar a própria neta. O crime foi investigado pela Delegacia Territorial de Caetanos e teve início em 2022, após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar. >