CRIME

Homem preso por estuprar crianças na Bahia foi encontrado com balas no bolso

Suspeito usava doces para atrair vítimas

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria abusado de crianças de 6 a 9 anos. As agressões sexuais aconteciam na casa dos familiares das vítimas, pois ele conquistava a confiança dos pais com ajuda na comunidade. O homem estava com um pacote de balas no bolso no momento em que foi preso e confessou ter cometido os abusos.>

De acordo com a PC, ele usava balas para atrair as crianças, depois as colocava no colo, tocava as partes íntimas e as forçava a fazer o mesmo com ele. As agressões sexuais aconteciam nas comunidades rurais de Jurema de Teófilo e São João.>