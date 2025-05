RELEMBRE O CASO

'Eu não sou estuprador': Gabriel Monteiro fala sobre crime após deixar prisão

O ex-parlamentar foi preso em 2022 e, hoje, usa com tornozeleira eletrônica

Acusado de estupro e solto em março, após quase dois anos preso, o ex-vereador Gabriel Monteiro, que teve o mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2022, afirmou em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini que nunca cometeu o crime. A entrevista vai ao ar neste domingo (18), no programa Domingo Espetacular, da Record.>

O ex-parlamentar foi preso em 2022 após denúncia de estupro feita por uma mulher que relatou ter sido forçada, sob ameaça com uma arma, a manter relações sexuais com ele. Segundo a denúncia, o caso ocorreu dentro de um quarto trancado. A vítima também relatou agressões físicas, como tapas no rosto, e ameaças de espancamento.>