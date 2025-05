CRIME

Técnico de enfermagem é preso suspeito de estuprar paciente em hospital particular

Episódio ocorreu no Rio de Janeiro

Um técnico de enfermagem suspeito de estuprar uma paciente em um hospital particular no Rio de Janeiro foi preso nesta terça-feira (20). O crime ocorreu no dia 30 do mês passado, e o homem foi localizado no bairro do Rio Comprido, na Zona Norte da cidade, após as investigações. A paciente estava acordada no momento do abuso e denunciou o caso à polícia. >