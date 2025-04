SÃO PAULO

Auxiliar de enfermagem é preso por suspeita de estuprar paciente

Homem foi detido logo após a denúncia e demitido por justa causa

O hospital afirma ainda que continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente.>

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), e o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.>

Vinculado à Universidade de São Paulo (USP), o HC é considerado o maior hospital da América Latina e, pelo terceiro ano consecutivo, foi a única instituição pública do Brasil a figurar no ranking global divulgado pela revista americana Newsweek com os melhores hospitais do mundo.>