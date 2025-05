SERVIÇO

Embasa suspenderá abastecimento de água em seis municípios baianos; veja quais

Serviço será interrompido temporariamente no próximo domingo (18)

Seis municípios baianos terão abastecimento de água temporariamente suspenso no próximo domingo (18). De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão acontecerá para possibilitar a manutenção programada na estação de tratamento de água. >

A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde (18h) do mesmo dia, seguido da regularização gradativa do fornecimento, com expectativa de regularização nas 48 horas seguintes.>