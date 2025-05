INTERIOR

Seis municípios têm abastecimento de água afetado na Bahia; saiba quais

Fornecimento foi interrompido por causa de um processo de regularização da Embasa

Seis municípios baianos têm abastecimento de água afetado por causa de um processo de regularização da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). N quinta-feira (15), o sistema teve que operar com 30% do volume que é distribuído para manutenção. >

A retomada do fornecimento, no entanto, ocorre aos poucos porque é encher gradualmente a rede distribuidora. "Por isso, até a regularização completa do abastecimento, Embasa recomenda a utilização econômica da água disponível no domicílio", diz trecho da nota.>