Carta 4 de Copas no tarot alerta para falsos conselhos e energias negativas nesta segunda (20)

Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:30
O tarot desta segunda-feira (20) traz o 4 de Copas como carta do dia. O arcano serve como um alerta importante: nem todo conselho vem de um bom lugar. O momento exige cautela com pessoas que opinam demais e podem estar tentando interferir nas suas decisões, especialmente em questões pessoais ou emocionais.
O 4 de Copas indica uma fase em que é preciso filtrar o que se ouve e proteger a própria energia. Fofocas, conselhos mal-intencionados e comparações podem causar ruído e tirar o foco do que realmente importa.
Tarot
Os astros reforçam a necessidade de silêncio e introspecção: às vezes, guardar planos e sentimentos só para si é o melhor caminho. Nem todo mundo que se aproxima está disposto a ajudar, alguns podem agir por inveja, curiosidade ou má intenção.
Essa carta também sugere um período de reflexão emocional. Evite se deixar levar por comentários negativos e concentre-se em manter o equilíbrio interior. A confiança em si mesmo será sua maior proteção neste momento.