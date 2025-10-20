Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta 4 de Copas no tarot alerta para falsos conselhos e energias negativas nesta segunda (20)

A carta do dia pede atenção redobrada com influências externas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta segunda-feira (20) traz o 4 de Copas como carta do dia. O arcano serve como um alerta importante: nem todo conselho vem de um bom lugar. O momento exige cautela com pessoas que opinam demais e podem estar tentando interferir nas suas decisões, especialmente em questões pessoais ou emocionais.

O 4 de Copas indica uma fase em que é preciso filtrar o que se ouve e proteger a própria energia. Fofocas, conselhos mal-intencionados e comparações podem causar ruído e tirar o foco do que realmente importa.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Os astros reforçam a necessidade de silêncio e introspecção: às vezes, guardar planos e sentimentos só para si é o melhor caminho. Nem todo mundo que se aproxima está disposto a ajudar, alguns podem agir por inveja, curiosidade ou má intenção.

Essa carta também sugere um período de reflexão emocional. Evite se deixar levar por comentários negativos e concentre-se em manter o equilíbrio interior. A confiança em si mesmo será sua maior proteção neste momento.

Leia mais

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - ‘Flavinho e a CaSamba’ agita Salvador com Pagod’art e convidados em tarde de muito samba

‘Flavinho e a CaSamba’ agita Salvador com Pagod’art e convidados em tarde de muito samba

Imagem - Por que Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Por que Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)
Imagem - Comece a semana com sorte: cor e número que fortalecem os signos nesta segunda-feira (20 de outubro)

Comece a semana com sorte: cor e número que fortalecem os signos nesta segunda-feira (20 de outubro)
Imagem - Resumo de 'Três Graças': Gerluce descobre gravidez da filha nesta segunda (20)

Resumo de 'Três Graças': Gerluce descobre gravidez da filha nesta segunda (20)

MAIS LIDAS

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
01

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
04

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'