Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sandy comenta em publicação de Lucas Lima com nova namorada no Carnaval

Músico aproveitou o Carnaval de São Paulo ao lado da fotógrafa Nina Forlin

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:30

Lucas Lima assume romance com Nina Forlin após 2 anos do
Lucas Lima assume romance com Nina Forlin após 2 anos do Crédito: Reprodução/ Instagram

O músico Lucas Lima aproveitou o Carnaval de rua em São Paulo ao lado da namorada, a fotógrafa Nina Forlin, e compartilhou um álbum de fotos da celebração em suas redes sociais nesta quinta-feira (19). Entre os diversos comentários na publicação, destacou-se o de sua ex-esposa, a cantora Sandy, reforçando a relação amigável que eles mantêm.

Na legenda, Lucas refletiu sobre a experiência: “Esse foi o carnaval mais legal da minha vida”, iniciou o músico. “Eu pulei, dancei, encontrei e perdi incontáveis amigas e amigos no bloco, cantei letras absurdas abraçado com gente que não conhecia (mas com quem troquei planos de viagens e juras de amizade eterna), assisti série, me tatuei, surfei, tomei café e chuva e sol, me irritei com gente chata, me emocionei com gente querida, explorei cantos da cidade que eu moro e que claramente eu nem comecei a conhecer direito, dei umas choradinhas e muita risada, me conheci e me reconheci mais um pouquinho”.

Sandy reagiu ao relato, escrevendo: “Bom demais!”. Em resposta à ex-mulher, o músico exclamou: “FESTERÊEEEEEE”.

Este é o primeiro namoro que Lucas Lima torna público desde o fim de seu casamento. O compromisso com Nina Forlin já havia sido confirmado em janeiro, após registros de uma viagem à África do Sul. Sandy também está em um novo relacionamento com o médico Pedro Andrade desde 2024.

Lucas e Sandy anunciaram o término em 2023, após 24 anos de união, sendo 15 deles casados. Eles são pais de Theo, de 11 anos.

Lucas Lima e Sandy

Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima celebra 43 anos com Sandy, amigos e nova companhia por Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, Sandy compartilhou registros da viagem que está fazendo nos Estados Unidos com os pais e o ex-marido, Lucas Lima por Reprodução/ Redes sociais
Sandy e Lucas Lima estão viajando juntos em Orlando por Reprodução/Instagram
Sandy e Lucas Lima viajarão para cumprir compromissos com turnê na Europa por divulgação
Lucas Lima e Sandy cantaram 'Areia', juntos, no Altas Horas por Divulgação
Sandy e Lucas Lima estavam juntos há 24 anos por Divulgação
Sandy e Lucas fizeram tatuagem juntos por Redes sociais
Os artistas Lucas Lima e Sandy se separam após 24 anos de realacionamento por divulgação
Lucas Lima e Sandy em viagem na França para visitar a EuroDisney por reprodução instagram
1 de 12
Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Após cinco anos juntos, Thalita Rebouças anuncia término com Renato Caminha

Após cinco anos juntos, Thalita Rebouças anuncia término com Renato Caminha

Imagem - Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Imagem - Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Tags:

Sandy Lucas Lima

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas