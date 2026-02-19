FAMOSOS

Sandy comenta em publicação de Lucas Lima com nova namorada no Carnaval

Músico aproveitou o Carnaval de São Paulo ao lado da fotógrafa Nina Forlin

Lucas Lima assume romance com Nina Forlin após 2 anos do Crédito: Reprodução/ Instagram

O músico Lucas Lima aproveitou o Carnaval de rua em São Paulo ao lado da namorada, a fotógrafa Nina Forlin, e compartilhou um álbum de fotos da celebração em suas redes sociais nesta quinta-feira (19). Entre os diversos comentários na publicação, destacou-se o de sua ex-esposa, a cantora Sandy, reforçando a relação amigável que eles mantêm.

Na legenda, Lucas refletiu sobre a experiência: “Esse foi o carnaval mais legal da minha vida”, iniciou o músico. “Eu pulei, dancei, encontrei e perdi incontáveis amigas e amigos no bloco, cantei letras absurdas abraçado com gente que não conhecia (mas com quem troquei planos de viagens e juras de amizade eterna), assisti série, me tatuei, surfei, tomei café e chuva e sol, me irritei com gente chata, me emocionei com gente querida, explorei cantos da cidade que eu moro e que claramente eu nem comecei a conhecer direito, dei umas choradinhas e muita risada, me conheci e me reconheci mais um pouquinho”.

Sandy reagiu ao relato, escrevendo: “Bom demais!”. Em resposta à ex-mulher, o músico exclamou: “FESTERÊEEEEEE”.

Este é o primeiro namoro que Lucas Lima torna público desde o fim de seu casamento. O compromisso com Nina Forlin já havia sido confirmado em janeiro, após registros de uma viagem à África do Sul. Sandy também está em um novo relacionamento com o médico Pedro Andrade desde 2024.

Lucas e Sandy anunciaram o término em 2023, após 24 anos de união, sendo 15 deles casados. Eles são pais de Theo, de 11 anos.