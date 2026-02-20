Acesse sua conta
Alívio no bolso: Saiba quais signos recebem boas notícias financeiras e organizam a vida hoje (20 de fevereiro)

Signos encontram o caminho para a prosperidade imediata

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:18

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Na hora do almoço, o foco sai do palco e vai para a planilha. Se você estava preocupado com pendências financeiras, a Lua em Áries traz a urgência necessária para resolver tudo de uma vez. Para Escorpião, é o dia de "limpar a mesa". Você terá uma energia fora do comum para organizar processos que estavam parados e até recuperar aquele dinheiro que parecia perdido.

Nativos de Peixes e Virgem também estão sob o olhar generoso do cosmos para as finanças. É um ótimo momento para cobrar o que te devem ou para fazer um investimento certeiro em ferramentas que facilitem seu dia a dia. A força da Lua Crescente ajuda a multiplicar o que é bem planejado, então não tenha medo de gastar um pouco para lucrar o dobro lá na frente.

