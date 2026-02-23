FAMOSOS

MC Livinho anuncia afastamento da carreira musical: 'Chegou a hora de dar um tempo'

Cantor cumprirá agenda de shows de 2026 antes de iniciar hiato por tempo indeterminado

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:36

MC Livinho anunciou, nesta segunda-feira (23), que fará uma pausa em sua trajetória como cantor após 15 anos de estrada. Em nota oficial, sua equipe confirmou que todos os compromissos agendados para 2026 serão mantidos, mas ressaltou que as apresentações marcarão uma despedida temporária do artista com o seu público.

Dono de hits como “Cheia de Marra” e “Na Ponta do Pé”, o músico explicou as motivações por trás da decisão:“Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim e, justamente por isso, esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”.

No Instagram, o artista reforçou o anúncio com uma publicação: “Ciclos se encerram”.

Em julho do ano passado, um dia após gravar o projeto de suas Bodas de Cristal, Livinho sofreu um grave acidente de moto. Na ocasião, ele precisou ser internado na UTI para tratar uma perfuração no pulmão e uma fratura na mão esquerda. Devido à recuperação, o músico precisou cancelar sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, sendo substituído pelo ator Lucas Leto.