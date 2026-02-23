Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Livinho anuncia afastamento da carreira musical: 'Chegou a hora de dar um tempo'

Cantor cumprirá agenda de shows de 2026 antes de iniciar hiato por tempo indeterminado

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:36

Livinho teria tomado a decisão após sentir fortes dores durante os ensaios
Livinho Crédito: Léo Rosario/TV Globo

MC Livinho anunciou, nesta segunda-feira (23), que fará uma pausa em sua trajetória como cantor após 15 anos de estrada. Em nota oficial, sua equipe confirmou que todos os compromissos agendados para 2026 serão mantidos, mas ressaltou que as apresentações marcarão uma despedida temporária do artista com o seu público.

Dono de hits como “Cheia de Marra” e “Na Ponta do Pé”, o músico explicou as motivações por trás da decisão:“Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim e, justamente por isso, esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”.

No Instagram, o artista reforçou o anúncio com uma publicação: “Ciclos se encerram”.

Em julho do ano passado, um dia após gravar o projeto de suas Bodas de Cristal, Livinho sofreu um grave acidente de moto. Na ocasião, ele precisou ser internado na UTI para tratar uma perfuração no pulmão e uma fratura na mão esquerda. Devido à recuperação, o músico precisou cancelar sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, sendo substituído pelo ator Lucas Leto.

MC Livinho

MC Livinho por Léo Rosario/TV Globo
MC Livinho por Globo/Léo Rosario
MC Livinho por Reprodução
MC Livinho por Reprodução
MC Livinho teve alta da UTI após acidente, em julho de 2025 por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
MC Livinho por Léo Rosario/TV Globo

Leia mais

Imagem - Winona Ryder retorna parceria com Tim Burton e Jenna Ortega em nova temporada de ‘Wandinha’

Winona Ryder retorna parceria com Tim Burton e Jenna Ortega em nova temporada de ‘Wandinha’

Imagem - Sol Vega revela não sentir raiva de Ana Paula Renault e critica a rival: 'Achei o jogo dela muito sujo'

Sol Vega revela não sentir raiva de Ana Paula Renault e critica a rival: 'Achei o jogo dela muito sujo'

Imagem - Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown compartilha registro raro com a filha

Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown compartilha registro raro com a filha

Tags:

mc Livinho

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos

Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos
Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)
Imagem - Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026