'Síndrome do Domingo à Noite': entenda o mal-estar que atinge milhões antes da segunda-feira

Entenda por que a antecipação da rotina semanal gera desconforto no final de semana e quais os principais fatores por trás deste mal-estar.

Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:00

Essa síndrome pode estar relacionada ao estresse da rotina Crédito: Imagem: Pexels

A "síndrome do domingo à noite" é um termo informal, mas amplamente sentido, que descreve um conjunto de sensações negativas, como ansiedade, tristeza, angústia ou apreensão, que surgem no final do domingo, véspera do início de uma nova semana de trabalho ou estudo.

Embora não exista oficialmente em manuais de diagnóstico médico, este fenômeno é um indicativo importante sobre como uma pessoa lida com sua rotina e seu estado psicológico atual.

De acordo com Fernando Diogo Padovan, professor do curso de Psicologia da Faculdade Santa Marcelina, o termo é usado para se referir a sintomas ansiosos causados pela forma como a pessoa administra seu estilo de vida e suas obrigações. Não se trata de uma patologia, mas sim de um sintoma de desconforto psicológico diante da rotina.

Essas sensações têm como pano de fundo a perspectiva de ter que voltar à rotina da semana, geralmente em antecipação a obrigações de trabalho ou de estudo que começam na segunda-feira, conforme explica o especialista à CNN. A sensação de angústia costuma ser intensa e prejudica o relaxamento.

Sintomas associados ao final do domingo

Os sintomas que compõem a síndrome do domingo à noite são facilmente reconhecíveis por quem os experimenta. O mais comum é a preocupação com as responsabilidades que a semana seguinte irá trazer. Muitos relatam que o fim de semana parece ter passado muito rápido ou que simplesmente não foi aproveitado o suficiente, intensificando a sensação de que é preciso voltar ao esforço semanal sem o descanso merecido e necessário para o corpo.

Outro sintoma frequente é o estresse com prazos ou compromissos futuros. Essa antecipação de problemas e demandas tira a paz no último dia de descanso, gerando uma dificuldade em relaxar e aproveitar o fim do domingo.

Há,ainda, relatos de sentimentos de tristeza associados ao propósito das atividades laborais, de estudo ou quaisquer outras que demandem grande esforço e dedicação durante a semana, mostrando um desequilíbrio na vida.

Além das questões emocionais, a ansiedade e a angústia sentidas no domingo à noite podem influenciar negativamente o sono, de acordo com o professor Padovan. Ele ressalta que "buscar iniciar a preparação de uma 'boa noite de sono' com antecedência pode evitar uma noite mal dormida."

O que está por trás do desconforto

Apesar de a síndrome do domingo à noite não ser considerada uma patologia, ela está relacionada a fatores específicos ligados à rotina. Um dos principais é a rotina exaustiva, que não oferece espaço para o descanso e lazer.

Padovan explica que "Pessoas que têm uma rotina intensa de segunda a sexta-feira ou, até mesmo, durante o sábado e o próprio domingo, sem muito espaço para descanso ou lazer, podem sentir a pressão no domingo".

Outra causa importante citada pelo professor são os ambientes de trabalho tóxicos ou mal equilibrados, que possuem grande pressão, acúmulo de demandas e pouco incentivo, fatores que podem intensificar a ansiedade sobre o retorno à rotina.

Nesses casos, a volta ao ambiente de trabalho é percebida como uma ameaça ao bem-estar, e não como uma parte saudável da vida. Isso demonstra a necessidade de ambientes mais leves e produtivos, que priorizem a saúde mental dos indivíduos.

A sensação de estagnação, a percepção de que o trabalho ou os estudos não são significativos, ou estimulantes, pode tornar a volta à rotina algo pesado e desmotivador.