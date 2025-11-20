COZINHA

Essa você não sabia: guardar o vinagre do jeito errado traz riscos à saúde; veja como armazená-lo com segurança

Armazenar vinagre do jeito errado pode favorecer micróbios e causar problemas de saúde

Agência Correio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:00

Nutricionista explica por que guardar vinagre fora da geladeira pode ser perigoso Crédito: Freepik

Ele está em quase todas as cozinhas e parece inofensivo, mas o vinagre pode esconder armadilhas quando não é guardado do modo certo. E os riscos vão além do sabor: envolvem até a sua saúde.

Especialistas alertam que o armazenamento incorreto facilita a proliferação de fungos e bactérias, abrindo espaço para contaminações que muita gente nem imagina.

Vinagre de maçã 1 de 18

Por isso, entender como manter o produto seguro é essencial. Afinal, pequenos descuidos no dia a dia podem comprometer um condimento usado há séculos como tempero, conservante e até agente de limpeza.

O vinagre pode se contaminar

O vinagre tem origem no termo francês “vin aigre”, ou vinho azedo, resultado da fermentação alcoólica. Hoje ele aparece em versões de maçã, arroz, uva e até cana, mas conserva algo em comum: o ácido acético, capaz de proteger contra micro-organismos. Ainda assim, esse potencial só se mantém quando o produto é bem armazenado.

Segundo a nutricionista Jéssica Felipe, professora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, guardar o vinagre no lugar errado abre brecha para fungos e bactérias.

Ela explica, em entrevista ao Estadão, que “o armazenamento inadequado favorece a contaminação”, o que pode causar desde vômitos e diarreia até quadros mais sérios, como distúrbios neurológicos.

Mesmo com suas propriedades antimicrobianas, o vinagre não é imune ao ambiente externo. Por isso, é importante observar textura, cheiro e cor. Quando contaminado, ele fica mais denso, turvo e pode apresentar sabor metálico; sinais que nem sempre são tão evidentes na correria da rotina.

Antes e depois de abrir

A primeira etapa começa antes mesmo do consumo. De acordo com Jéssica, o vinagre fechado deve ficar em local arejado e longe da umidade. Isso implica evitar prateleiras próximas ao fogão, onde o calor acelera alterações indesejadas. Guardar em armários altos costuma ser uma alternativa segura no dia a dia.

Depois de aberto, o cuidado precisa ser ainda maior. A nutricionista afirma que o ideal é levar o frasco para a geladeira, já que as temperaturas baixas reduzem a proliferação de micróbios. É um hábito simples, mas pouco lembrado pelos consumidores, que tendem a deixá-lo sobre a pia.

Mesmo refrigerado, o recipiente deve permanecer bem tampado e distante de alimentos crus. Essa separação evita que pequenas partículas ou líquidos contaminados entrem em contato com o condimento, comprometendo o que deveria ser um aliado das refeições.

Como evitar problemas e garantir segurança

Para prevenir transtornos, vale conferir o rótulo sempre. A especialista explica que o prazo de validade e as recomendações de armazenamento “foram definidas com base em testes realizados anteriormente no produto”. Ou seja, seguir essas orientações é fundamental para preservar a qualidade.

Além disso, observar o aspecto do vinagre antes de usar ajuda a identificar alterações. Mesmo que as mudanças nem sempre sejam evidentes, combiná-las com os cuidados anteriores reduz muito o risco de contaminação. Em geral, quando há dúvida, descartar é a melhor escolha.