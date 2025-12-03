Dinheiro em foco! Touro e mais 5 signos recebem clareza financeira e emocional nesta quarta (3 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:50
Se você precisava de um empurrão para colocar suas finanças ou sua rotina em ordem, o céu desta quarta-feira (03) entrega exatamente isso. A energia do dia combina foco mental, paciência estratégica e intuição, mistura perfeita para reorganizar a vida prática.
A Lua quebra o clima introspectivo dos últimos dias e ativa a clareza emocional necessária para enxergar o que está pesando e como resolver.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Touro - Organização financeira em destaque.
Capricórnio - Agilidade para resolver burocracias.
Virgem - Detalhamento impecável ajuda nos números.
O drink que combina com cada signo
Libra - Decisões equilibradas evitam gastos impulsivos.
Escorpião - Análises profundas mostram o que precisa cortar.
Gêmeos - Disciplina mental rara favorece planejamento.