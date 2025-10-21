'Chuca' com 300L de água: Gaby Amarantos revela método inusitado para emagrecer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 23:17
A cantora Gaby Amarantos deixou os fãs boquiabertos ao revelar um método inusitado utilizado por ela para emagrecer. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a paraense afirmou que através de um método de lavagem intestinal, conhecido popularmente como "chuca", perdeu 14 quilos. Ao todo a artista já revelou ter perdido 35 quilos.
O procedimento feito por Gaby leva o nome de enema e consiste em introduzir grandes quantidades de água no intestino. “Tem um povo que faz enema de café, de chá, mas eu faço só com água”, explicou. “O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo”, completou ainda.
Realizado em uma clínica especializada em São Paulo, a cantora usou 300 litros de água no procedimento, chamado de "super chuca". “A minha mente limpou, o meu corpo limpou e eu consegui emagrecer por conta desse processo. Foi a solução mais radical que eu encontrei porque eu já tinha feito de tudo e não conseguia emagrecer", argumentou para "Bloguerinha", que deu risada da situação.
Ela ainda falou comentou sobre as críticas após revelar a prática: “Tudo bem as pessoas criticarem, porque, na verdade, elas não conhecem [o procedimento] e ainda tem poucos estudos sobre isso”.