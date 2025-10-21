Acesse sua conta
'Chuca' com 300L de água: Gaby Amarantos revela método inusitado para emagrecer

Cantora afirmou que perdeu 14kg com o procedimento

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 23:17

Gaby Amarantos revelou método inusitado para emagrecer
Gaby Amarantos revelou método inusitado para emagrecer Crédito: Reprodução

A cantora Gaby Amarantos deixou os fãs boquiabertos ao revelar um método inusitado utilizado por ela para emagrecer. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a paraense afirmou que através de um método de lavagem intestinal, conhecido popularmente como "chuca", perdeu 14 quilos. Ao todo a artista já revelou ter perdido 35 quilos. 

O procedimento feito por Gaby leva o nome de enema e consiste em introduzir grandes quantidades de água no intestino. “Tem um povo que faz enema de café, de chá, mas eu faço só com água”, explicou. “O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo”, completou ainda. 

Tags:

Lavagem Procedimentos Emagrecimento Famosos

