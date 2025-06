LUTO

Morre o irmão da cantora Gaby Amarantos: 'Muitos anos de luta'

Cantora escreveu uma homenagem para Gabriel

A despedida tocou o público, que prestou apoio nas redes sociais. A cantora exaltou a força do irmão e mencionou as dificuldades que ele encarava com coragem. De acordo com ela, Gabriel fazia sessões semanais de hemodiálise, enfrentava limitações de mobilidade e ainda assim mantinha o entusiasmo pela vida.>