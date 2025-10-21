VEJA

João Gomes e Ary Mirelle batizam filhos aos pés do Cristo Redentor

Casal escolheu local especial no Rio de Janeiro para cerimônia religiosa

Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:55

João Gomes e Ary Mirelle batizam os filhos no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O cantor João Gomes e sua esposa Ary Mirelle compartilharam registros nas redes sociais de um dia muito especial para os dois. Nesta terça-feira (21), o casal batizou os filhos Jorge, de um ano, e o recém-nascido Joaquim, aos pés do Cristo Redentor, pela manhã. Além da ocasião especial, os dois renovaram os votos.

A cerimônia intimista e especial reuniu familiares e amigos próximos. No Instagram, o cantor compartilhou fotos através dos stories com vários familiares.

A cerimônia foi conduzida por Dom Marcelo, mesmo sacerdote que oficializou a união do casal há um ano. Da música que entoava os versos de “Aleluia” a vida do casal, João e Ary tem uma forte ligação com a fé cristã.

Em uma publicação em conjunto feita no Instagram, é possível ver detalhes do batizado. Nos comentários, vários amigos do casal emanaram carinho e afeto. “Deus estava presente em cada segundo, foi especial demais! Amo vocês, obrigada por essa honra e que Deus abençoe sempre!”, comentou Ana Vitória.