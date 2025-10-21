Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Gomes e Ary Mirelle batizam filhos aos pés do Cristo Redentor

Casal escolheu local especial no Rio de Janeiro para cerimônia religiosa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:55

João Gomes e Ary Mirelle batizam os filhos no Rio de Janeiro
João Gomes e Ary Mirelle batizam os filhos no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O cantor João Gomes e sua esposa Ary Mirelle compartilharam registros nas redes sociais de um dia muito especial para os dois. Nesta terça-feira (21), o casal batizou os filhos Jorge, de um ano, e o recém-nascido Joaquim, aos pés do Cristo Redentor, pela manhã. Além da ocasião especial, os dois renovaram os votos.

Batizado dos filhos de João Gomes

Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram
1 de 12
Casal escolheu batizado no Cristo Redentor por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

Imagem - FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão

FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão

Imagem - Fofura: nasce Joaquim, filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos

Fofura: nasce Joaquim, filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos

A cerimônia intimista e especial reuniu familiares e amigos próximos. No Instagram, o cantor compartilhou fotos através dos stories com vários familiares.

A cerimônia foi conduzida por Dom Marcelo, mesmo sacerdote que oficializou a união do casal há um ano. Da música que entoava os versos de “Aleluia” a vida do casal, João e Ary tem uma forte ligação com a fé cristã.

Em uma publicação em conjunto feita no Instagram, é possível ver detalhes do batizado. Nos comentários, vários amigos do casal emanaram carinho e afeto. “Deus estava presente em cada segundo, foi especial demais! Amo vocês, obrigada por essa honra e que Deus abençoe sempre!”, comentou Ana Vitória.

“Deus abençoe sempre esses pequenos e cresçam no caminho da fé”, escreveu Pedro Porto. O casal, que também reafirmou o compromisso de casamento ao celebrar o amor como um valor simbólico, escolheu amigos próximos ao círculo de Ary, como padrinhos, incluindo Pedro Porto, Jeovanny Gabriel, Anna Vitória e Tainy Porto.

Leia mais

Imagem - Veja como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo no Enem

Veja como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo no Enem

Imagem - 6 mitos e verdades sobre o mau hálito

6 mitos e verdades sobre o mau hálito

Imagem - Veja como identificar e ajudar criança vítima de bullying na escola

Veja como identificar e ajudar criança vítima de bullying na escola

Mais recentes

Imagem - Apoiar o celular no mindinho pode estar deixando sua mão torta, e isso pode ser irreversível

Apoiar o celular no mindinho pode estar deixando sua mão torta, e isso pode ser irreversível
Imagem - Justiça condena professor a pagar mais de R$ 50 mil após sugerir ‘guilhotina’ para filha de Roberto Justus

Justiça condena professor a pagar mais de R$ 50 mil após sugerir ‘guilhotina’ para filha de Roberto Justus
Imagem - Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

MAIS LIDAS

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
01

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar