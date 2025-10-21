João Gomes e Ary Mirelle batizam filhos aos pés do Cristo Redentor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:55
O cantor João Gomes e sua esposa Ary Mirelle compartilharam registros nas redes sociais de um dia muito especial para os dois. Nesta terça-feira (21), o casal batizou os filhos Jorge, de um ano, e o recém-nascido Joaquim, aos pés do Cristo Redentor, pela manhã. Além da ocasião especial, os dois renovaram os votos.
Batizado dos filhos de João Gomes
A cerimônia intimista e especial reuniu familiares e amigos próximos. No Instagram, o cantor compartilhou fotos através dos stories com vários familiares.
A cerimônia foi conduzida por Dom Marcelo, mesmo sacerdote que oficializou a união do casal há um ano. Da música que entoava os versos de “Aleluia” a vida do casal, João e Ary tem uma forte ligação com a fé cristã.
Em uma publicação em conjunto feita no Instagram, é possível ver detalhes do batizado. Nos comentários, vários amigos do casal emanaram carinho e afeto. “Deus estava presente em cada segundo, foi especial demais! Amo vocês, obrigada por essa honra e que Deus abençoe sempre!”, comentou Ana Vitória.
“Deus abençoe sempre esses pequenos e cresçam no caminho da fé”, escreveu Pedro Porto. O casal, que também reafirmou o compromisso de casamento ao celebrar o amor como um valor simbólico, escolheu amigos próximos ao círculo de Ary, como padrinhos, incluindo Pedro Porto, Jeovanny Gabriel, Anna Vitória e Tainy Porto.