Gaby Amarantos diz que irmão está entre a vida e a morte e desabafa: 'Não aguento mais te ver sofrer'

A cantora Gaby Amarantos fez um desabafo emocionado nesta sexta-feira (16) sobre o estado de saúde do irmão Gabriel, que, segundo ela, está em uma situação crítica. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gaby gravou uma carta aberta e pediu que os seguidores enviem boas vibrações. A artista relatou que o irmão está “entre a vida e a morte”.>

“Te escrevo essa carta na esperança de gerar uma energia de amor tão poderosa ao ponto de te acordar agora, mas se eu não for capaz de tal feito, já fico contente em te fazer sentir 1,99% do amor que tenho aqui no meu peito”, disse.>