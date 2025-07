ENGANO

Passageiro é impedido de viajar de avião por 10 anos por causa do seu nome

Erro no sistema da easyJet impede embarque de passageiro inocente com nome semelhante a banido

A companhia aérea easyJet envolveu-se em uma situação delicada ao banir, por engano, um passageiro com base em um erro de identificação. Kieran Harris, de 21 anos, teve sua viagem abruptamente interrompida após receber uma notificação informando que estava proibido de voar com a empresa até 2031. >

A autoridade agiu com base em informações repassadas pela companhia aérea, sem verificar corretamente sua identidade. O caso foi resolvido com o envio do passaporte, mas as consequências emocionais e a desconfiança gerada ficaram. >