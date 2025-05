'DESSE NÍVEL'

Gaby Amarantos revela críticas 'bem pesadas' que ouviu após emagrecer 35 quilos

Cantora de 46 anos comemorou recentemente ter chegado aos 60 quilos

A cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, desabafou sobre as críticas que já recebeu ao longo da carreira. Assim como ouvia comentários maldosos antes de emagrecer 35 quilos, ela falou que continua tendo que lidar com mensagens do tipo depois de perder peso.>