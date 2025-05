SEGUNDO COLUNISTA

Globo planeja reviravolta no Fantástico, com saída de apresentadora

Programa é apresentado pela dupla Poliana Abritta e Maju Coutinho desde 2021

O Fantástico pode passar por mudança em breve. De acordo com o colunista João Paulo Dell Santo, do site NaTelinha, A direção da Globo estaria cogitando a saída da apresentadora Poliana Abritta, que está à frente do Show da Vida desde 2014. Segundo o portal, a jornalista é muito bem avaliada internamente, mas há o entendimento de que o programa dominical precisa se renovar. >