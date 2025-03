CURIOSIDADE

Conheça alguns dos principais costumes da tradição sul-coreana

A cultura da Coreia do Sul vai além dos doramas e de Kpop e é cheia de detalhes e peculiaridades

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 29 de março de 2025 às 03:22

Pintura tradicional coreana pelo artista Yousuk Yang Crédito: reprodução

Um dos aspectos que tornam na cultura da Coreia do Sul tão fascinante é a mistura entre o moderno, o pop e o tecnológico com os costumes mais tradicionais, que permanecem tão vivos. Se você se interessa por isso e planeja visitar o país, vale a pena conhecer um pouco mais sobre as peculiaridades. >

A primeira informação a ser assimilada é sobre o comportamento do povo sul-coreano. Diferente dos brasileiros ou de outros povos, eles são mais reservados e até retraídos, o que não significa que são antissociais ou que rejeitam interações. Os costumes são outros: no lugar de abraços efusivos, na Coreia, quando as pessoas se encontram, elas se curvam em sinal de respeito. >

Pôr do Sol em uma das margens do Rio Han Crédito: divulgação

O contato físico realmente é reservado a pessoas bem próximas, até mesmo porque qualquer ação considerada um pouco mais expansiva pode ser considerada assédio. Por isso, quando os artistas coreanos chegam ao Brasil para apresentações e eventos eles são muito cautelosos e ficam até assustados se as pessoas tentam chegar muito perto para tocá-los e abraçá-los. >

Costumes do dia a dia

Reverência aos mais velhos e à hierarquia social;>

Uso das duas mãos para dar ou receber algo; >

Não entrar em casa ou templos com sapatos;>

Cultivar a grande importância da educação e do estudo. >

Tradição do uso Hanbok

O traje tradicional coreano é chamado Hanbok. Popularizado durante a dinastia de Joseon (1392-1910), é confeccionado a mão, utilizando tecidos como seda ou algodão. Qualquer pessoa pode vestir o Hanbok, que é mais utilizado em ocasiões especiais, como casamentos, festas tradicionais e cerimônias religiosas. >

Grupo BTS com o traje típico Crédito: Hybe

Nos últimos anos, o traje ganhou atualizações, sobretudo, quando o designer Kim Ri Eul (falecimento recentemente), da marca Ariel, criou releituras elegantes para os membros do BTS apresentarem a música Idol, no Palácio Gyeongbokgung, em Seul. Aliás, é lá também que os turistas costumam ir para vestir o hanbok e tirar belas fotos. >

BTS usa hanbok contemporâneo no Palácio Gyeongbokgung Crédito: Hybe

Outra marca que ganhou destaque no mundo da moda por sua produção contemporânea de hanbok é a Omyo, da estilista Heewon Kim. Sua loja fica no Hyundai Seoul, o maior shopping de Seoul com oito andares e mais de 600 lojas. O sucesso da marca já rendeu convites para a criadora apresentar suas coleções nas maiores semanas de moda do mundo: Nova York, Paris, Milão e Londres.>

Hábitos durante refeições

Para o povo coreano o ato de alimentar é algo que vai de saciar a fome, mas um ritual, onde o mais velho da mesa começa a refeição. Como manda a tradição, a comida é compartilhada à mesa e todos se servem de um pouco de cada alimento. >

Refeição coreana Crédito: reprodução

Na Coreia do Sul um dos utensílios mais utilizados durante as refeições é o jeotgarak, o hashi coreano, que pode ser de metal e até usado em conjunto com colheres e facas, se necessário. No caso de refeição ser o churrasco coreano, é natural usar uma tesoura para cortar a carne, é o único motivo para isso é porque os coreanos consideram mais prático e seguro do que a utilização da faca. >

A comida é diversificada, distribuída em diversas pequenas porções Crédito: Reprodução

Outro hábito alimentar do povo coreano é consumir o kimchi (vegetais fermentados com pimenta, alho e outros ingredientes), um dos principais elementos da culinária do país, inclusive, no chosok (café da manhã). Por lá, a primeira refeição do dia é uma das mais importantes para garantir a energia para o dia todo, então, o desjejum é feito à base de verduras, frutas, sopas e proteínas. >

Formas de tratamento

A saudação tradicional coreana é fazer uma inclinação da cabeça e dizer a palavra annyeonghaseyo (olá, oi..) e vale observar que quanto mais maior a inclinação, maior a reverência e a demonstração de respeito, como é feito geralmente dos mais novos para os mais velhos. Outro sinal disso, é a utilização de títulos de respeito, a exemplo de seonsaengnim para professores ou halmeoni para avós. >

É comum também, entre os homens - amigos e irmãos - utilizarem o termo hyung após o nome próprio para indicar respeito à hierarquia. Já mulheres mais novas costumam tratar amigos, irmãos ou namorados mais velhos como oppa, uma palavra que ficou popularizada através dos doramas e hoje é até usada de forma generalizada, por exemplo, quando fãs encontram atores ou idols e os tratam como oppa, esquecendo que na tradução coreana este tratamento é reservado para casos de extrema intimidade. Portanto, se for a um fametting ou show não saia gritando oppa para quem está no palco de forma aleatória.>

Já os homens mais novos utilizam o termo noona para expressarem respeito e admiração às mulheres mais velhas - irmãs, amigas e até namoradas, com quem têm intimidade. >

Essas formas de tratamentos podem variar em diferentes regiões do país. Também em ambientes mais formais e profissionais, o tratamento é sempre feito com títulos de respeito mais formais. >

Entenda o calendário lunar coreano

Estamos no ano de 2025 e este é o ano da serpente, desde o feriado de Seollal ou a comemoração do Ano Novo Lunar, em 29 de janeiro. Esta é uma contagem adotada pelas culturas orientais, não só na Coreia do Sul. O calendário lunar está ligado aos animais do zodíaco e cada ano é regido por um deles. No caso da serpente, por exemplo, além da capacidade de equilíbrio, harmonia e meditação, o signo rege sabedoria, intuição e o autocuidado. >

Este é um calendário baseado nos ciclos lunares, que conta e divide os meses a partir do tempo que a lua leva para orbitar a Terra, em média 29,5 dias. Esta contagem determina as datas de celebrações tradicionais coreanas. E como os 12 meses lunares variam entre 29 e 30 dias (por isso o este calendário é cerca de 11 dias mais curto do que o solar), iniciando na fase da lua nova, essas datas são móveis. Ou seja, as comemorações não caem sempre na mesma data. >

Os principais festivais e feriados coreanos são: Seollal (Ano Novo Lunar), Chuseok (Festival da Colheita) e Dongji (Festival do Solstício de Inverno). >

Os meses lunares também recebem nomes específicos

1. Seollal - janeiro>

2. Daehan - fevereiro>

3. Daejin - março>

4. Gyeongjin - abril>

5. Yudu - maio>

6. Yeorae - junho>

7. Bulwol - julho>

8. Jungwol - agosto>

9. Gaecheon - setembro>

10. Sangdal - outubro>

11. Hyeonjong - novembro>

12. Dongji - dezembro>

Expressões culturais

O Kpop é o estilo de música que divulgou a Coreia do Sul para o mundo, porém, existe um tipo de musicalidade tradicional no país chamado Gugak. Surgida na dinastia Goryeo (918-1392) é tocada com instrumentos tradicionais, como o gayageum (cordas), o geomungo (cordas), o daegeum (sopro) e o janggu (percussão).>

Com influências chinesas e de melodias budistas, esta tradição musical é rica em ritmos, indo de uma sonoridade mais contemplativa até a mais agitada. Cada tipo destina-se a diferentes ocasiões - cerimônias religiosas, casamentos, funerais, eventos escolares e eventos sociais informais. O Gugak é considerado um patrimônio cultural nacional.>

Dança tradicional Crédito: divulgação

A Coreia do Sul possui, ainda, uma forte tradição em danças folclóricas. Conhecidas como Jeongjae ou Muye, as danças também contam com uma variedade de ritmos: Buchaechum (dança tradicional feminina com o uso de leques coloridos); Kabuki (dança dramática, que combina elementos de teatro e movimentos); Geommu (dança da espada) e Seungmu (dança contemplativa dos monges budistas). >

As danças tradicionais coreanas envolvem movimentos elegantes, são acompanhadas pela música tradicional Gugak e quem as pratica veste tarjes também especiais, como o hanbok. Geralmente são apresentadas em ocasiões especiais, como os festivais tradicionais e as cerimônias culturais do país. >

Sistema coreano de idade

Você sabia que a Coreia do Sul segue um sistema de idade próprio, que difere do padrão ocidental? No entendimento dos coreanos, a pessoa já nasce com um ano de idade. Além disso, na cultura coreana, cada indivíduo completa mais um ano de vida a cada Ano Novo Lunar (Seollal), que acontece entre janeiro e fevereiro. >

Cha Eun Woo e Jungkook Crédito: reprodução

Um exemplo para melhor entendimento: o cantor Jungkook do BTS (nascido em 1º de setembro) e o ator Cha Eun Woo (nascido em 30 de março) são do ano de 1997 e pelo sistema internacional ambos completam em 2025, 28 anos. Já no sistema coreano, eles completam 30, pois nasceram com um ano e ganharam mais um ano de vida, no último Seollal, em 29 de janeiro. >

Na tradição coreana é assim que funciona, porém, hoje em dia, para facilitar as interações internacionais, a Coreia também aceita o sistema internacional de idade e acontecem comemorações de aniversários nas datas de nascimento das pessoas. No caso dos artistas, as homenagens são sempre espalhadas pela cidade no dia do nascimento, com fotos e mensagens estampadas em ônibus, no metrô, além de displays em pontos de grande movimentação. >

Sopa de algas Crédito: divulgação