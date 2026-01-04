LUTO

Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

Editora-chefe da TV Alba estava internada em um hospital particular em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:46

Jornalista era filha do radialista Sérgio Rocha Crédito: Reprodução

Morreu, na madrugada deste domingo (4), a jornalista e editora-chefe da TV da Assembleia Legislativa da Bahia (TV Alba), Isabela Barreto Rocha Lemos, aos 42 anos. Ela estava internada em um hospital particular de Salvador, onde recebia cuidados após ser vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Isabela era filha do radialista Silvio Rocha e se dedicava ao jornalismo há cerca de 20 anos. Trabalhou em veículos como Tribuna da Bahia, TVE e, mais recentemente, TV ALBA. Também passou por assessorias de comunicação e foi coordenadora de jornalismo na Prefeitura de Lauro de Freitas.

Ela era casada e deixa uma filha de 9 anos. O velório e a cerimônia de cremação acontecem neste domingo (4), no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O marido de Isabela, Luther Jones Lemos, publicou uma mensagem nas redes sociais. "Perdi minha companheira, minha bússola, minha defensora, meu amor. Te amo para sempre", escreveu.

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, também lamentou a morte precoce da jornalista. "Filha do radialista Silva Rocha, Isabela construiu uma carreira sólida e respeitada no jornalismo baiano, marcada pela competência, pela ética e pelo compromisso permanente com a informação de interesse público", publicou.