TENDÊNCIA

Cabelo rebelde depois dos 40? Esse corte prático resolve, sem drama e sem escova

Visual leve, prático e sem esforço: o estilo virou aposta para quem quer mudar sem radicalizar



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:18

Mais do que tendência, ele acompanha as mudanças naturais do cabelo e facilita a rotina Crédito: Pexels

Você já teve a sensação de que seu cabelo não responde mais como antes? Fica mais fino, perde volume ou parece sem forma? Isso é mais comum do que parece, principalmente com o passar dos anos.

E é justamente nesse ponto que um corte de origem francesa tem chamado atenção. Não por prometer transformação radical, mas por algo mais simples: funcionar no dia a dia.

Cortes de cabelo que 'emagrecem' 1 de 4

Menos esforço, mais resultado

O chamado corte francês em versão média (midi) aposta em um comprimento entre a clavícula e o peito, com camadas concentradas na parte da frente do rosto.

Na prática, isso traz alguns efeitos que fazem diferença na rotina:

cria movimento natural sem precisar de escova ou modelador

evita que o cabelo fique pesado ou “chapado” na raiz Esse tipo de estrutura ajuda o cabelo a “cair melhor” sozinho, algo que muita gente busca, mas nem sempre encontra em cortes mais tradicionais. Esse tipo de estrutura ajuda o cabelo asozinho, algo que muita gente busca, mas nem sempre encontra em cortes mais tradicionais.

cabelo 1 de 2

Um corte que respeita o cabelo real

Com o tempo, os fios tendem a mudar: podem ficar mais finos, crescer mais devagar e perder densidade.

O corte francês surge como um meio-termo interessante:

não é curto demais, mas também não pesa como os comprimentos longos.

Além disso, o desfiado frontal cria uma moldura no rosto, suavizando o contorno sem precisar de grandes produções.

Funciona com diferentes estilos e fases

Outro ponto que chama atenção é a versatilidade.

Esse tipo de corte se adapta bem a:

cabelos lisos, ondulados ou levemente cacheados

fios grisalhos, que ganham mais movimento e leveza E o melhor: ele não exige uma rotina complicada de cuidados. A proposta é justamente o contrário, um visual que continua bonito mesmo sem muito esforço. E o melhor: ele não exige uma rotina complicada de cuidados. A proposta é justamente o contrário, um visual que continua bonito mesmo sem muito esforço.

Beleza que acompanha o ritmo da vida

Mais do que seguir tendência, esse corte reflete uma mudança de comportamento.

A ideia deixa de ser “transformar completamente” e passa a ser “valorizar o que já existe”, respeitando textura, rotina e estilo de vida.