Essa cidade brasileira parece Europa, tem mais de 3 mil casarões e esconde detalhe que ninguém percebe

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:00
Se você ainda não colocou São Luís na sua lista de destinos, talvez esteja ignorando um dos cenários mais únicos do Brasil. A cidade mistura história, cultura e paisagens de um jeito que não é tão comum de encontrar, e tudo começa com um detalhe que chama atenção logo de cara: as fachadas azulejadas.
Fundada por franceses em 1612, São Luís passou depois pelo domínio português e até por ocupação holandesa. Essa sequência de influências deixou marcas visíveis até hoje, tanto na arquitetura quanto no jeito da cidade.
São Luis do Maranhão
O resultado é um centro histórico que preserva o traçado original e reúne milhares de casarões coloniais. Caminhar por ali é como atravessar séculos de história em poucos quarteirões.
Os azulejos são, sem dúvida, o cartão-postal mais conhecido da cidade. Mas eles não foram colocados ali só por beleza.
Eles foram usados principalmente para:
Turismo
Mas a experiência em São Luís vai além da arquitetura. A cidade também é conhecida pela força cultural.
Por lá, você encontra:
Para chegar a São Luís, o caminho mais rápido é de avião, com voos saindo de várias capitais até o Aeroporto Internacional de São Luís, Marechal Cunha Machado.
Saindo de São Paulo, por exemplo:
Visitar São Luís é desacelerar. O centro histórico convida a caminhadas, com ruas de pedra, casarões coloridos e detalhes que mudam a cada esquina.
Entre os destaques, estão: