TURISMO

Essa cidade brasileira parece Europa, tem mais de 3 mil casarões e esconde detalhe que ninguém percebe

Mais de 3.500 casarões e fachadas cobertas por azulejos revelam um dos cenários mais únicos do país



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:00

O que hoje encanta turistas começou como uma solução inesperada para o calor e a umidade Crédito: Pexels

Se você ainda não colocou São Luís na sua lista de destinos, talvez esteja ignorando um dos cenários mais únicos do Brasil. A cidade mistura história, cultura e paisagens de um jeito que não é tão comum de encontrar, e tudo começa com um detalhe que chama atenção logo de cara: as fachadas azulejadas.

Uma cidade marcada por diferentes influências

Fundada por franceses em 1612, São Luís passou depois pelo domínio português e até por ocupação holandesa. Essa sequência de influências deixou marcas visíveis até hoje, tanto na arquitetura quanto no jeito da cidade.

São Luis do Maranhão 1 de 8

O resultado é um centro histórico que preserva o traçado original e reúne milhares de casarões coloniais. Caminhar por ali é como atravessar séculos de história em poucos quarteirões.

Azulejos que vão além da estética

Os azulejos são, sem dúvida, o cartão-postal mais conhecido da cidade. Mas eles não foram colocados ali só por beleza.

Eles foram usados principalmente para:

refletir o calor e proteger as paredes da umidade

aumentar a durabilidade das construções Hoje, esse recurso funcional virou identidade. São mais de 3.500 casarões históricos, muitos cobertos por azulejos vindos da Europa. Hoje, esse recurso funcional virou identidade. São mais de 3.500 casarões históricos, muitos cobertos por azulejos vindos da Europa.

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Cultura que se vive nas ruas

Mas a experiência em São Luís vai além da arquitetura. A cidade também é conhecida pela força cultural.

Por lá, você encontra:

o reggae como parte da identidade local

manifestações tradicionais como o Bumba Meu Boi Essa mistura faz com que a cidade não seja apenas um destino histórico, mas um lugar vivido no presente. Essa mistura faz com que a cidade não seja apenas um destino histórico, mas um lugar vivido no presente.

Como chegar

Para chegar a São Luís, o caminho mais rápido é de avião, com voos saindo de várias capitais até o Aeroporto Internacional de São Luís, Marechal Cunha Machado.

Saindo de São Paulo, por exemplo:

duração média de 3h30 a 5h

voos diretos ou com conexão Também é possível ir de ônibus ou carro, mas o trajeto pode ultrapassar 2 dias de viagem, o que torna o avião a opção mais prática. Também é possível ir de ônibus ou carro, mas o trajeto pode ultrapassar 2 dias de viagem, o que torna o avião a opção mais prática.

Um destino para explorar sem pressa

Visitar São Luís é desacelerar. O centro histórico convida a caminhadas, com ruas de pedra, casarões coloridos e detalhes que mudam a cada esquina.

Entre os destaques, estão: