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Essa cidade brasileira parece Europa, tem mais de 3 mil casarões e esconde detalhe que ninguém percebe

Mais de 3.500 casarões e fachadas cobertas por azulejos revelam um dos cenários mais únicos do país

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:00

O que hoje encanta turistas começou como uma solução inesperada para o calor e a umidade
O que hoje encanta turistas começou como uma solução inesperada para o calor e a umidade Crédito: Pexels

Se você ainda não colocou São Luís na sua lista de destinos, talvez esteja ignorando um dos cenários mais únicos do Brasil. A cidade mistura história, cultura e paisagens de um jeito que não é tão comum de encontrar, e tudo começa com um detalhe que chama atenção logo de cara: as fachadas azulejadas.

Uma cidade marcada por diferentes influências

Fundada por franceses em 1612, São Luís passou depois pelo domínio português e até por ocupação holandesa. Essa sequência de influências deixou marcas visíveis até hoje, tanto na arquitetura quanto no jeito da cidade.

São Luis do Maranhão

Rua do Giz, em São Luís (MA), frequentemente aparece em listas das ruas mais bonitas do Brasil por Reprodução
Fachadas de casarões históricos revestidas com azulejos portugueses: além do valor estético, as peças funcionam como isolante térmico contra o forte sol equatorial de São Luís por Wikimedia Commons
São Luís tem diversas influências da arquitetura portuguesa (Imagem: Stephane Lauvaux | Shutterstock) por
A partir de São Luís é possível embarcar em uma jornada até os Lençóis Maranhenses de quatros horas em trajeto terrestre e mais uma hora via barco (Imagem: F de Jesus | Shutterstock) por
Centro de São Luís (MA) é considerado patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Rua do Giz — São Luís (MA) por Reprodução
Cobertura de 300 m² de Thaynara OG em São Luís mistura artesanato maranhense, design contemporâneo e amplos espaços para receber amigos por Divulgação/Laura Sá
Cobertura de 300 m² de Thaynara OG em São Luís mistura artesanato maranhense, design contemporâneo e amplos espaços para receber amigos por Divulgação/Laura Sá
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Rua do Giz, em São Luís (MA), frequentemente aparece em listas das ruas mais bonitas do Brasil por Reprodução

O resultado é um centro histórico que preserva o traçado original e reúne milhares de casarões coloniais. Caminhar por ali é como atravessar séculos de história em poucos quarteirões.

Azulejos que vão além da estética

Os azulejos são, sem dúvida, o cartão-postal mais conhecido da cidade. Mas eles não foram colocados ali só por beleza.

Eles foram usados principalmente para:

  • refletir o calor e proteger as paredes da umidade
  • aumentar a durabilidade das construções
Hoje, esse recurso funcional virou identidade. São mais de 3.500 casarões históricos, muitos cobertos por azulejos vindos da Europa.

Turismo

Entre cores, azulejos e história: caminhar por São Luís é descobrir detalhes que transformam cada esquina em cenário por Pexels
Casarões históricos, ruas de pedra e cultura viva, a cidade mistura passado e presente de um jeito que você sente enquanto explora por Pexels
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Entre cores, azulejos e história: caminhar por São Luís é descobrir detalhes que transformam cada esquina em cenário por Pexels

Cultura que se vive nas ruas

Mas a experiência em São Luís vai além da arquitetura. A cidade também é conhecida pela força cultural.

Por lá, você encontra:

  • o reggae como parte da identidade local
  • manifestações tradicionais como o Bumba Meu Boi
Essa mistura faz com que a cidade não seja apenas um destino histórico, mas um lugar vivido no presente.

Como chegar

Para chegar a São Luís, o caminho mais rápido é de avião, com voos saindo de várias capitais até o Aeroporto Internacional de São Luís, Marechal Cunha Machado.

Saindo de São Paulo, por exemplo:

  • duração média de 3h30 a 5h
  • voos diretos ou com conexão
Também é possível ir de ônibus ou carro, mas o trajeto pode ultrapassar 2 dias de viagem, o que torna o avião a opção mais prática.

Um destino para explorar sem pressa

Visitar São Luís é desacelerar. O centro histórico convida a caminhadas, com ruas de pedra, casarões coloridos e detalhes que mudam a cada esquina.

Entre os destaques, estão:

  • o Palácio dos Leões
  • a Rua Portugal
Mais do que um destino turístico, a cidade oferece uma experiência, daquelas que você descobre aos poucos, andando sem pressa.

Tags:

Turismo são Luis do Maranhão

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