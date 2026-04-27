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Vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira confessa 'vício' após programa: 'Preciso de psicólogo'

Sister falou sobre os primeiros dias após sair da casa mais vigiada do Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:28

Milena brinca de 'Raio-X' após BBB 26 e fala da vida após reality Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (27), Milena ou 'Tia Mi', decidiu matar a saudade do confinamento, transformou a cadeira do hotel em um confessionário improvisado para gravar um 'raio-x' para os seus seguidores.

Milena admitiu que a transição para o mundo real está sendo um choque. "Gente, eu quero voltar para a casa", disparou ela. A vice-campeã revelou sentir falta da voz do 'Big Boss' pelos alto-falantes e a facilidade de ter assistência médica e psicológica a apenas um botão de distância. "Agora, se eu estou com dor, tenho que ir para o hospital. Não tem mais o botão", brincou.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o fato de Milena estar tão imersa no 'looping' do programa que se confundiu com os dias. Ela afirmou estar há quatro dias fora da casa, quando, na verdade, já se passaram seis desde a grande final.