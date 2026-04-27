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Vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira confessa 'vício' após programa: 'Preciso de psicólogo'

Sister falou sobre os primeiros dias após sair da casa mais vigiada do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:28

Milena brinca de 'Raio-X' após BBB 26 e fala da vida após reality   Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (27), Milena ou 'Tia Mi', decidiu matar a saudade do confinamento, transformou a cadeira do hotel em um confessionário improvisado para gravar um 'raio-x' para os seus seguidores.  

Milena admitiu que a transição para o mundo real está sendo um choque. "Gente, eu quero voltar para a casa", disparou ela. A vice-campeã revelou sentir falta da voz do 'Big Boss' pelos alto-falantes e a facilidade de ter assistência médica e psicológica a apenas um botão de distância. "Agora, se eu estou com dor, tenho que ir para o hospital. Não tem mais o botão", brincou.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
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Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

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Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o fato de Milena estar tão imersa no 'looping' do programa que se confundiu com os dias. Ela afirmou estar há quatro dias fora da casa, quando, na verdade, já se passaram seis desde a grande final.  

Apesar do apelo por um psicólogo e da vontade de apertar o botão para conversar com a produção, Milena garantiu que o acolhimento do público tem sido o seu maior combustível. Ela explicou que ainda está digerindo a enxurrada de informações e o carinho que recebeu, pedindo paciência aos fãs enquanto tenta entender quem é a 'Milena pessoa física' depois de meses sendo monitorada 24 horas por dia. "É muita coisa para ver, muita coisa para digerir", finalizou.

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