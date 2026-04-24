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Vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira recusa celular novo por motivo nobre; entenda

A ex-sister interrompeu uma vaquinha nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:58

Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Milena Moreira pode não ter levado o prêmio principal do BBB 26, mas está conquistando o público aqui fora. Nesta sexta-feira (24), a recreadora infantil surpreendeu seus fãs ao interromper uma vaquinha nas redes sociais para comprar um celular de última geração para ela.

Milena usou seu perfil no X (antigo Twitter) para pedir que os admiradores parassem com a arrecadação. "O apoio e carinho de vocês já é mais que suficiente", afirmou a ex-BBB, deixando claro que não quer ver seus seguidores gastando dinheiro com presentes para ela.

Milena, do BBB 26, recusa celular de fãs e faz pedido 1 de 6

Ela aproveitou o engajamento para dar um destino muito mais nobre ao dinheiro que seria investido no aparelho. Milena sugeriu que os fãs direcionassem esses recursos para a campanha "Quebrando Ciclos", um projeto focado no apadrinhamento de adolescentes que ela apoia ativamente. "Vou ficar imensamente feliz se puderem ajudar", disse ela.

Quando um fã insistiu que queria dar um iPhone 17 para ela, Milena respondeu: "Eu vou comprar um". A postura decidida rendeu uma chuva de elogios. Internautas destacaram a consciência da ex-sister, chamando-a de 'ser de luz' e celebrando o fato de ela não ter se deixado deslumbrar pela fama repentina.