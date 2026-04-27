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Salvador recebe 14 filmes inéditos do cinema europeu; saiba como assistir

Festival de Cinema Europeu Imovision traz diretores premiados em festivais como Veneza e Cannes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:58

Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras Crédito: Divulgação

Após uma primeira edição aclamada, o Festival de Cinema Europeu Imovision retorna em 2026 em mais de 20 cidades brasileiras. Em Salvador, o ponto de encontro será na Saladearte Paseo, que recebe uma curadoria de 14 títulos inéditos da França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Suíça. O evento acontece até o dia 29 de abril.

O grande diferencial deste ano é a presença de uma delegação internacional, que participará de sessões com debates abertos ao público. Em Salvador, teremos dois momentos: na segunda-feira (27/04), a diretora lituana radicada na França, Alanté Kavaïté, apresenta seu filme 'Beladona'; já na terça-feira (28/04), os irmãos gêmeos Ludovic & Zoran Boukherma debatem o longa 'E Seus Filhos Depois Deles', que brilhou na seleção oficial de Veneza. 

Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras

Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras por Divulgação
Cenas de 'Uma infância alemã', 'Mirrors No. 3' e 'Oito décadas de amor' por Divulgação
Filme 'Diva Futura' por Divulgação
Filme 'E Seus Filhos Depois Deles (And Their Children After Them)' por Divulgação
Filme 'Rebelião Silenciosa' por Divulgação
Filme 'As Cores do Tempo' por Divulgação
Filme '8 Décadas de Amor' por Divulgação
Filme 'Betty Blue' por Divulgação
Filme 'Uma Infância Alemã' (Amrum) por Divulgação
Filme 'Erupcja' por Divulgação
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Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras por Divulgação

Um dos nomes mais aguardados do festival é o espanhol Julio Medem, diretor de clássicos como ‘Lucía e o Sexo’, que traz seu novo trabalho, 'Oito Décadas de Amor'. A França também marca forte presença com 'As Cores do Tempo', de Cédric Klapisch, e a Itália surpreende com o polêmico 'Diva Futura', que mergulha nos bastidores da indústria adulta italiana dos anos 80 e 90.

  • Programe-se em Salvador:

Se você não quer ficar de fora, as sessões com debate na Saladearte Paseo acontecem nos seguintes horários (ingressos disponíveis na bilheteria):

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Segunda-feira (27/04), às 16h15: 'Beladona' (Sessão + Debate com Alanté Kavaïté).

Terça-feira (28/04), às 19h10: ‘E Seus Filhos Depois Deles’ (Sessão + Debate com Ludovic & Zoran Boukherma).

O festival é uma realização da Imovision, distribuidora de filmes internacionais fundada há 35 anos, sendo responsável por introduzir movimentos como o Dogma 95 por aqui. 

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Tags:

Cinema Salvador Filme Festival Europeu Festival de Cinema Europeu Imovision

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