CULTURA

Salvador recebe 14 filmes inéditos do cinema europeu; saiba como assistir

Festival de Cinema Europeu Imovision traz diretores premiados em festivais como Veneza e Cannes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:58

Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras Crédito: Divulgação

Após uma primeira edição aclamada, o Festival de Cinema Europeu Imovision retorna em 2026 em mais de 20 cidades brasileiras. Em Salvador, o ponto de encontro será na Saladearte Paseo, que recebe uma curadoria de 14 títulos inéditos da França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Suíça. O evento acontece até o dia 29 de abril.

O grande diferencial deste ano é a presença de uma delegação internacional, que participará de sessões com debates abertos ao público. Em Salvador, teremos dois momentos: na segunda-feira (27/04), a diretora lituana radicada na França, Alanté Kavaïté, apresenta seu filme 'Beladona'; já na terça-feira (28/04), os irmãos gêmeos Ludovic & Zoran Boukherma debatem o longa 'E Seus Filhos Depois Deles', que brilhou na seleção oficial de Veneza.

Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes em mais de 20 cidades brasileiras 1 de 10

Um dos nomes mais aguardados do festival é o espanhol Julio Medem, diretor de clássicos como ‘Lucía e o Sexo’, que traz seu novo trabalho, 'Oito Décadas de Amor'. A França também marca forte presença com 'As Cores do Tempo', de Cédric Klapisch, e a Itália surpreende com o polêmico 'Diva Futura', que mergulha nos bastidores da indústria adulta italiana dos anos 80 e 90.

Programe-se em Salvador:

Se você não quer ficar de fora, as sessões com debate na Saladearte Paseo acontecem nos seguintes horários (ingressos disponíveis na bilheteria):

Segunda-feira (27/04), às 16h15: 'Beladona' (Sessão + Debate com Alanté Kavaïté).

Terça-feira (28/04), às 19h10: ‘E Seus Filhos Depois Deles’ (Sessão + Debate com Ludovic & Zoran Boukherma).