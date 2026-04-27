PM baiana leva bronca de Boninho na estreia de Casa do Patrão: 'Acabou o papo'

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:43
A estreia de Casa do Patrão já teve climão. Boninho chamou atenção da participante Sheila Barbosa, PM baiana e representante de Salvador, durante os primeiros momentos do confinamento nesta segunda-feira (27).
Enquanto os 18 competidores se apresentavam e interagiam na casa, Sheila demonstrava postura descontraída e fazia brincadeiras com os colegas. O comportamento, porém, foi interrompido pela voz do diretor nos alto-falantes.
“Atenção, senhora, acabou o papo (...). A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigado”, disparou Boninho, surpreendendo os participantes.
Logo depois, o diretor também cobrou disciplina no uso dos microfones e reclamou da movimentação dos confinados por áreas que ainda não estavam liberadas. “Microfone na cintura!”, avisou.
Participantes da Casa do Patrão
Sheila Barbosa tem 51 anos, é natural de Salvador e chega ao programa com um dos perfis mais comentados do elenco. Além de atuar há 22 anos na Polícia Militar, ela também é psicóloga e ex-professora de matemática.
Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. Parte do público criticou o tom adotado por Boninho, enquanto outros viram a bronca como sinal de comando firme logo no primeiro dia de jogo.
Com apresentação de Leandro Hassum, Casa do Patrão é a nova aposta da Record para 2026 e reúne 18 anônimos em disputa por prêmio milionário.