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PM baiana leva bronca de Boninho na estreia de Casa do Patrão: 'Acabou o papo'

Sheila, participante de Salvador, foi advertida pelo diretor durante dinâmica inicial do reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:43

PM baiana levou bronca de Boninho na estreia do reality
PM baiana levou bronca de Boninho na estreia do reality Crédito: Reprodução/Disney+

A estreia de Casa do Patrão já teve climão. Boninho chamou atenção da participante Sheila Barbosa, PM baiana e representante de Salvador, durante os primeiros momentos do confinamento nesta segunda-feira (27).

Enquanto os 18 competidores se apresentavam e interagiam na casa, Sheila demonstrava postura descontraída e fazia brincadeiras com os colegas. O comportamento, porém, foi interrompido pela voz do diretor nos alto-falantes.

“Atenção, senhora, acabou o papo (...). A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigado”, disparou Boninho, surpreendendo os participantes.

Logo depois, o diretor também cobrou disciplina no uso dos microfones e reclamou da movimentação dos confinados por áreas que ainda não estavam liberadas. “Microfone na cintura!”, avisou.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Sheila Barbosa tem 51 anos, é natural de Salvador e chega ao programa com um dos perfis mais comentados do elenco. Além de atuar há 22 anos na Polícia Militar, ela também é psicóloga e ex-professora de matemática.

Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. Parte do público criticou o tom adotado por Boninho, enquanto outros viram a bronca como sinal de comando firme logo no primeiro dia de jogo.

Com apresentação de Leandro Hassum, Casa do Patrão é a nova aposta da Record para 2026 e reúne 18 anônimos em disputa por prêmio milionário.

Leia mais

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