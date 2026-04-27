NOVELA DAS 6

Jendal inicia 'caça às bruxas' e Alika corre perigo em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (27)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:22

Jendal (Lázaro Ramos) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda (27), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika decidiu abrir o jogo com Nilo Peçanha sobre o golpe de Estado em sua terra natal, mas a resposta não foi nada animadora. O veterano garantiu segredo sobre a identidade dela, mas deu um choque de realidade, Jendal tem o apoio dos poderosos ingleses, o que torna a luta da jovem quase impossível.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, a maldade de Jendal não conhece fronteiras. O vilão publicou oficialmente um anúncio oferecendo uma recompensa generosa para quem entregar o paradeiro de Alika. Sem saber que está sendo caçada como uma fugitiva internacional, a mocinha ainda tenta manter o otimismo e faz planos apaixonados com Tonho para uma viagem ao Recife.

O clima de romance, porém, dura pouco. No final do capítulo, o mundo de Alika desaba quando ela finalmente descobre que sua cabeça está a prêmio. Para piorar, Mirinho continua focado em suas ambições e pressiona Virgínia para garantir investimentos em sua tecelagem.