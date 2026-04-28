Como será a nova mansão de Léo Santana e Lore Improta com piscina de vidro no teto e closet gigante

Casa milionária em Alphaville terá três andares, hidromassagem e espaços luxuosos para a família

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:00

Nova mansão de Léo Santana terá piscina de vidro no teto e closet gigante. Crédito: Reprodução

A nova mansão de Léo Santana e Lore Improta promete ser uma das residências mais luxuosas entre os famosos baianos. Em construção no condomínio Alphaville Salvador, o imóvel vem sendo revelado aos poucos nas redes sociais e impressiona pelo tamanho e pelos detalhes.

A casa foi projetada para abrigar o casal, a filha Liz e o segundo filho que está a caminho. O projeto leva assinatura do arquiteto Filipo Madeira e une arquitetura contemporânea, lazer de alto padrão e ambientes pensados para conforto familiar.

Entre os destaques está uma piscina de vidro com borda infinita, um dos espaços mais comentados da mansão. Parte da estrutura ficará suspensa sobre a sala de estar, criando efeito visual luxuoso e moderno. Além dela, o imóvel também terá hidromassagem privativa e áreas externas voltadas ao descanso e convivência.

Mansão de Léo Santana e Lore Improta

Nova mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro, três andares e closet gigante por Divulgação
Outro ponto que chamou atenção foi o closet de Léo Santana. Segundo Lore, o espaço do cantor será amplo, iluminado e contará com um enorme janelão ocupando quase toda a parede. O ambiente surpreendeu até familiares e virou assunto entre os seguidores do casal.

Já o quarto principal será uma suíte master com dois closets e integração com áreas de relaxamento. Em registros divulgados anteriormente, o projeto também indicava piscina particular conectada ao quarto do casal.

A nova mansão terá três andares e ambientes amplos. A proposta inclui cozinha moderna, salas integradas, brinquedoteca para os filhos e áreas planejadas para a rotina da família. Há expectativa também de um espaço fitness privativo, seguindo o estilo de vida saudável do casal e a rotina intensa de treinos de Léo Santana.

A acústica da residência também recebeu atenção especial. Lore chegou a comentar nas redes que abriu mão da janela no próprio closet para priorizar isolamento sonoro em parte da casa.

Construída do zero em Salvador, a propriedade é tratada por fãs como a “casa dos sonhos” do casal. O investimento total não foi revelado, mas o porte do projeto e o padrão do condomínio indicam obra milionária.

