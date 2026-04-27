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Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia

A segunda-feira chega com energia de movimento e revisão, favorecendo avanços, mas exigindo mais estratégia nas escolhas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 27 de abril, traz uma combinação de progresso e necessidade de atenção. Algumas situações caminham com mais facilidade, enquanto outras pedem mais calma e análise antes de agir. É um bom momento para alinhar prioridades, evitar impulsos e aproveitar as oportunidades com mais clareza. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje traz uma sensação de leveza e satisfação, especialmente no campo profissional. Reconhecimentos podem surgir e isso aumenta sua motivação para seguir em frente. Contatos feitos ao longo do dia tendem a abrir portas importantes. Aproveite também para equilibrar trabalho e momentos de prazer, isso fará toda a diferença no seu bem-estar.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro: O dia pede mais atenção à forma como você se expressa, principalmente em relações próximas. Conversas sinceras podem fortalecer vínculos e evitar mal-entendidos. Existe também uma energia de nostalgia, que pode te conectar com pessoas ou lembranças importantes. Financeiramente, boas surpresas podem aparecer.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Gêmeos: Hoje você se sente mais disposto e produtivo, com energia para resolver pendências e organizar a vida. Pequenos hábitos, como cuidar do corpo e da mente, fazem um impacto grande agora. O apoio de quem está ao seu lado traz ainda mais segurança para seguir com seus planos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Um dia voltado para conexões e momentos em família. Situações sociais podem trazer oportunidades interessantes, inclusive para resolver algo que estava travado. O apoio emocional será um ponto forte e te dará mais confiança para lidar com qualquer desafio.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 1

Leão: Você pode sentir que está mais próximo de realizar um desejo importante, especialmente ligado a bens materiais ou estabilidade. O dia favorece decisões mais conscientes, então evite agir por impulso. Momentos de descanso e lazer ajudam a manter seu equilíbrio.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Virgem: Hoje é um daqueles dias em que sua postura faz toda a diferença. Sua forma de lidar com as situações pode abrir caminhos e atrair boas oportunidades. Apenas cuide para não se sobrecarregar com preocupações desnecessárias. Reserve um tempo para você.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: O dia traz boas possibilidades de crescimento, mas pede atenção com pequenos conflitos. Conversar e ouvir mais pode evitar desgastes. Ganhos inesperados ou soluções rápidas podem surgir, trazendo alívio. Cuide também da sua saúde e do seu ritmo.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 2

Escorpião: Sua energia está em alta, favorecendo iniciativas e novas ideias. É um ótimo momento para se destacar no trabalho e mostrar sua criatividade. Mudanças na rotina podem trazer bons resultados. Confie mais no seu potencial.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia favorece crescimento interno e conquistas externas. Algo que estava pendente pode finalmente se resolver, trazendo sensação de alívio. Sua confiança será essencial para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um dia mais estável, mas que pede atenção ao seu estado emocional. Evite pensamentos negativos e foque no que pode ser construído a partir de agora. Relações afetivas ganham um toque mais leve, trazendo momentos agradáveis.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 3

Aquário: Hoje você colhe resultados do seu esforço recente. Reconhecimento e boas notícias podem aparecer, principalmente no trabalho ou nos estudos. O ambiente familiar também traz conforto e equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Peixes: O dia pede foco e clareza nas suas decisões. Sua intuição estará forte, então confie mais no que você sente. Relações se fortalecem quando há sinceridade, e isso pode trazer mais harmonia para o seu dia.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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