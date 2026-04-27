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Hoje (27 de abril) é um dia que começa exigente, mas pode abrir portas importantes para quem agir com estratégia e clareza

Entre pressão e progresso, a segunda-feira testa sua maturidade antes de entregar resultados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje, 27 de abril, traz uma energia mais prática e direta, com foco em responsabilidades, decisões e organização. Pode haver certa pressão no início, mas conforme o dia avança, tudo tende a fluir melhor para quem mantém disciplina e paciência. É um momento de construir, não de improvisar.

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Áries: Hoje exige mais responsabilidade e foco no trabalho. Evite agir por impulso diante de cobranças. No amor, paciência será essencial. Dica cósmica: agir com estratégia é mais poderoso do que agir rápido.

Touro: Hoje favorece planejamento e decisões mais estruturadas. No trabalho, evite teimosia e esteja aberto a ajustes. No amor, estabilidade se fortalece. Dica cósmica: adapte-se sem perder sua essência.

Gêmeos: Hoje pede atenção à comunicação, principalmente em ambientes profissionais. Mal-entendidos podem acontecer se você não for claro. No amor, evite suposições. Dica cósmica: fale menos, mas com mais precisão.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Hoje traz foco em resultados e reconhecimento, mas exige controle emocional. No trabalho, mantenha postura firme. No amor, evite levar tudo para o lado pessoal. Dica cósmica: maturidade emocional é seu diferencial.

Leão: Hoje pode trazer desafios que testam sua paciência, principalmente com autoridade ou regras. No trabalho, mantenha disciplina. No amor, evite disputas. Dica cósmica: nem toda batalha vale sua energia.

Virgem: Hoje favorece organização, produtividade e soluções práticas. Você pode resolver algo que estava travado. No amor, menos cobrança e mais compreensão. Dica cósmica: simplifique o que estiver complicado.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Hoje pede posicionamento, principalmente em relações e decisões importantes. Evite indecisão. No amor, clareza fortalece vínculos. Dica cósmica: escolher também é um ato de coragem.

Escorpião: Hoje traz intensidade no trabalho e necessidade de foco total. Evite distrações e vá direto ao ponto. No amor, cuidado com ciúmes ou controle. Dica cósmica: canalize sua força com consciência.

Sagitário: Hoje pede mais disciplina e menos dispersão. Foque no que realmente precisa ser feito. No amor, evite fugir de conversas importantes. Dica cósmica: compromisso gera resultados.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Hoje favorece avanços concretos, principalmente no trabalho. Você pode ter reconhecimento se mantiver consistência. No amor, segurança emocional se destaca. Dica cósmica: constância é o seu poder.

Aquário: Hoje traz novas ideias, mas exige organização para colocá-las em prática. No trabalho, cuidado com distrações. No amor, seja mais presente. Dica cósmica: ideia boa é a que sai do papel.

Peixes: Hoje pede mais firmeza e menos idealização. No trabalho, seja prático nas decisões. No amor, evite criar expectativas irreais. Dica cósmica: encare a realidade com mais confiança.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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