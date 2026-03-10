Acesse sua conta
Como é por dentro do avião de Neymar, jato de até R$ 270 milhões que leva 14 passageiros

Modelo usado pelo jogador é um Dassault Falcon 900LX com autonomia intercontinental e cabine de luxo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:17

Jatinho de Neymar
Jatinho de Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar utiliza um jato executivo de alto padrão para realizar viagens internacionais com rapidez e privacidade. Avaliado em até R$ 270 milhões, o avião particular do jogador é um Dassault Falcon 900LX, considerado um dos modelos mais sofisticados da aviação executiva mundial.

Fabricada pela Dassault Aviation, a aeronave pertence à empresa Neymar Sport e Marketing Ltda. e está registrada com a matrícula PS-NJR. O jato chama atenção não apenas pelo valor milionário, mas também pelas características técnicas que permitem viagens longas entre continentes.

Produzido em 2010, o Falcon 900LX tem uma configuração incomum na categoria: três motores instalados na parte traseira da fuselagem. O sistema utiliza turbinas Honeywell TFE731-60, que oferecem potência suficiente para alcançar velocidades superiores a 900 km/h.

Com autonomia aproximada de 8.800 quilômetros, o avião consegue realizar rotas intercontinentais sem escalas, conectando destinos entre a Europa e a América do Sul com facilidade. O modelo também impressiona pelo porte: o peso máximo de decolagem chega a cerca de 22 toneladas.

Jatinho de Neymar

Jatinho de Neymar por Reprodução
Jatinho de Neymar por Reprodução
Jatinho de Neymar por Reprodução
Jatinho de Neymar por Reprodução
1 de 4
Jatinho de Neymar por Reprodução

Por dentro, o avião segue o padrão de conforto esperado em jatos executivos de alto nível. A cabine pode acomodar entre 12 e 14 passageiros, dependendo da configuração escolhida.

O interior costuma contar com poltronas reclináveis, áreas de convivência e espaço para refeições, permitindo que viagens longas sejam feitas com mais conforto e privacidade. Para um atleta com agenda global como Neymar, a aeronave funciona praticamente como um escritório e espaço de descanso em pleno voo.

Outro detalhe que chama atenção é o visual personalizado do avião, com pintura predominantemente preta. O jato já foi visto diversas vezes em aeroportos brasileiros utilizados por voos executivos, como Congonhas, em São Paulo, e Pampulha, em Belo Horizonte.

Além do valor de compra, os custos de manutenção de uma aeronave desse porte também são elevados. Estimativas do setor apontam que manter um jato como o Falcon 900LX pode custar entre R$ 1 milhão e R$ 1,6 milhão por mês, considerando despesas com combustível, manutenção especializada, tripulação e taxas aeroportuárias.

