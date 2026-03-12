FILME

Ator famoso em produções da Netflix, viverá personagem de Sylvester Stallone em novo ‘Rambo’; saiba quem é

Galã de romances adolescentes vive um processo de amadurecimento na carreira

Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:22

Noah Centineo interpretará o jovem Rambo Crédito: Reprodução | Reprodução

O veterano de guerra que moldou o cinema de ação na década de 1980 está de volta. Após mais 40 anos, John Rambo voltará com um novo projeto que promete expandir a história que começa nos anos anteriores à ascensão do protagonista ao posto de veterano de guerra.

No entanto, uma pergunta ficou entre os fãs: quem é o ator que viverá Sylvester Stallone tornou famoso? O anúncio foi feito pelo ator através de seu perfil no Instagram.

Sylvester Stallone 1 de 5

Embora não realize o mesmo papel desta vez, o ator terá uma participação importante nos bastidores como produtor executivo. No vídeo, o artista explicou que o roteiro do novo filme já está finalizado e que a história se concentra na juventude de John Rambo, ambientando a trama no contexto da Guerra do Vietnã.

“Rambo fez parte da minha vida por muito tempo. Um personagem baseado em resiliência, sobrevivência e as cicatrizes da guerra. Ele significou muito para mim e para o público ao redor do mundo por décadas”, destacou Silvester na rede social. A nova produção focará nos anos de formação do protagonista e sua entrada no exército.

O papel do jovem Rambo será interpretado por Noah Centineo, de 29 anos, escolhido para retratar a versão mais jovem do soldado. O ator conhecido por produções produzidas pela Netflix como “Para todos os garotos que já amei” e “O encontro perfeito”.

O ator chegou a compartilhar uma foto nas redes sociais mostrando o físico mais definido, aumentando a expectativa para sua transformação para o novo papel. Apesar de ter sido associado principalmente a comédias românticas adolescentes por anos, Centineo começou a expandir sua carreira para outras áreas. O artista participou da série “The Recruit” e também fez parte do elenco de “Adão Negro” ao lado de Dwayne Johnson.