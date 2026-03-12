Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator famoso em produções da Netflix, viverá personagem de Sylvester Stallone em novo ‘Rambo’; saiba quem é

Galã de romances adolescentes vive um processo de amadurecimento na carreira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:22

Noah Centineo interpretará o jovem Rambo
Noah Centineo interpretará o jovem Rambo Crédito: Reprodução | Reprodução

O veterano de guerra que moldou o cinema de ação na década de 1980 está de volta. Após mais 40 anos, John Rambo voltará com um novo projeto que promete expandir a história que começa nos anos anteriores à ascensão do protagonista ao posto de veterano de guerra.

No entanto, uma pergunta ficou entre os fãs: quem é o ator que viverá Sylvester Stallone tornou famoso? O anúncio foi feito pelo ator através de seu perfil no Instagram.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone em Rambo III (1988) por Reprodução
Sylvester Stallone em Rambo por Reprodução
Noah Centineo ao viver novo Rambo no cinema Sylvester Stallone por Reprodução
Sylvester Stallone Marcos Mion por reprodução
Bastidores do comercial que Marcos Mion gravou com Sylvester Stallone por reprodução
1 de 5
Sylvester Stallone em Rambo III (1988) por Reprodução

Leia mais

Imagem - Isis Valverde em Hollywood: atriz estreia filme ao lado Sylvester Stallone

Isis Valverde em Hollywood: atriz estreia filme ao lado Sylvester Stallone

Imagem - Isis Valverde estreia novo filme ao lado de Sylvester Stallone

Isis Valverde estreia novo filme ao lado de Sylvester Stallone

Imagem - Carl Weathers: 'Não percebi o quão grande ele era', lamenta Sylvester Stallone

Carl Weathers: 'Não percebi o quão grande ele era', lamenta Sylvester Stallone

Embora não realize o mesmo papel desta vez, o ator terá uma participação importante nos bastidores como produtor executivo. No vídeo, o artista explicou que o roteiro do novo filme já está finalizado e que a história se concentra na juventude de John Rambo, ambientando a trama no contexto da Guerra do Vietnã.

“Rambo fez parte da minha vida por muito tempo. Um personagem baseado em resiliência, sobrevivência e as cicatrizes da guerra. Ele significou muito para mim e para o público ao redor do mundo por décadas”, destacou Silvester na rede social. A nova produção focará nos anos de formação do protagonista e sua entrada no exército.

O papel do jovem Rambo será interpretado por Noah Centineo, de 29 anos, escolhido para retratar a versão mais jovem do soldado. O ator conhecido por produções produzidas pela Netflix como “Para todos os garotos que já amei” e “O encontro perfeito”.

O ator chegou a compartilhar uma foto nas redes sociais mostrando o físico mais definido, aumentando a expectativa para sua transformação para o novo papel. Apesar de ter sido associado principalmente a comédias românticas adolescentes por anos, Centineo começou a expandir sua carreira para outras áreas. O artista participou da série “The Recruit” e também fez parte do elenco de “Adão Negro” ao lado de Dwayne Johnson.

O longa-metragem, que já começou a ser filmado em Bangkok, é dirigido por Jalmari Helander. Diferentemente dos cinco filmes anteriores, nos quais Stallone também desempenhou um papel ativo como roteirista e diretor, em “Rambo - Programado para Matar”, Stallone se limitará ao papel de produtor executivo em uma produção apoiada pela Lionsgate.

Tags:

Sylvester Stallone

Mais recentes

Imagem - 5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Imagem - O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta

O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta
Imagem - Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista
01

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
03

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega