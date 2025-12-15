POLÍTICA

Deputado rebate Rui Costa: 'Quem deixou a Bahia entregue à criminalidade não tem moral para falar de gestão'

Sandro Régis rebateu o ministro da Casa Civil, que atacou ACM Neto ao comparar a gestão municipal com o ciclo de quase 20 anos de governos do PT na Bahia

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:14

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou as declarações do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), que atacou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) ao comparar a gestão municipal com o ciclo de quase 20 anos de governos do PT na Bahia.

Para Régis, o grupo petista "não tem legitimidade para desqualificar o trabalho de transformação realizado por ACM Neto em Salvador, que inclusive o posicionou como o melhor prefeito do Brasil por oito anos seguidos".

“Um governo que deixou a Bahia entregue à criminalidade, com mais da metade da população vivendo em situação de pobreza e com a segunda pior educação do país não tem moral para questionar um modelo de gestão que transformou Salvador”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que, enquanto a Bahia acumula indicadores negativos em áreas essenciais como segurança, educação e desenvolvimento social, Salvador passou por um processo reconhecido de reestruturação urbana, administrativa e fiscal durante as gestões de ACM Neto.