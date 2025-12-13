O ASSUNTO

Zambelli vira estopim de novo embate entre STF e Câmara

Após a Câmara manter o mandato, STF impõe cassação e amplia a crise entre os Poderes

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

Deputada Carla Zambelli fugiu do Brasil e está presa na Itália Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Era para a semana terminar em clima de distensão entre os Poderes da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, havia recuado da decisão que blindava ele próprio e outros integrantes da Corte de pedidos de impeachment. Mas o Brasil é o Brasil. E, como de costume, a calmaria durou pouco. Uma nova crise política voltou a tensionar a relação entre os Poderes. Desta vez, causada por uma parlamentar com nome e sobrenome: Carla Zambelli (PL).

Na madrugada da última quinta-feira (11), a Câmara dos Deputados decidiu manter o mandato da deputada federal Carla Zambelli por falta de votos suficientes para a cassação. Ao todo, 227 parlamentares votaram pela perda do mandato, 110 foram contrários e outros 10 se abstiveram. Para que a cassação fosse aprovada, eram necessários pelo menos 257 votos.

A decisão dos parlamentares foi vista na Suprema Corte como uma afronta ao Judiciário. Ainda no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda do mandato de Carla Zambelli e ordenou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), desse posse ao suplente da parlamentar no prazo de 48 horas.

Em sua decisão, Moraes afirmou que, à luz da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário determinar a perda do mandato de parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado. À Mesa da Câmara dos Deputados, segundo o ministro, resta apenas declarar a perda do mandato. Isto é, praticar um ato administrativo de caráter vinculado.

O magistrado ainda ressaltou que, desde o julgamento do mensalão, a Corte decidiu pela possibilidade de perda automática do mandato parlamentar, a partir do trânsito em julgado de condenações criminais. Nesta sexta-feira (12), em mais um gesto de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a decisão que determinou a perda do mandato de Carla Zambelli. O placar foi de 4 votos a 0. Além do relator, também acompanharam o entendimento os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A decisão de Moraes é considerada controversa pelo jornalista Felipe Recondo, autor de três livros sobre o Supremo Tribunal Federal: ‘O Tribunal: como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária’; ‘Os Onze: o STF, seus bastidores e suas crises’; e ‘Tanques e Togas: o STF e a ditadura militar’.

Recondo relembra que, em 2014, a Câmara dos Deputados viveu um dos episódios mais emblemáticos envolvendo cassação de mandato. Na primeira votação aberta desse tipo, o plenário decidiu, na noite de 12 de fevereiro, cassar o mandato do então deputado Natan Donadon (sem partido-RO). O placar foi expressivo: 467 votos favoráveis, nenhum contrário e apenas uma abstenção, do deputado Asdrúbal Bentes (PMDB-PA). Donadon perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar.

Antes disso, porém, Donadon havia conseguido escapar da cassação em uma votação secreta, após um discurso que sensibilizou parte dos colegas. A reviravolta ocorreu quando o então ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da sessão que havia mantido o mandato do parlamentar, que cumpria pena de 13 anos de prisão por formação de quadrilha e peculato, na penitenciária da Papuda, em Brasília. Com a decisão, a Câmara realizou uma nova votação - desta vez secreta - e, então, o mandato foi definitivamente cassado.

“Esse (caso de Zambelli) não é um caso tão claro quanto o ministro Alexandre de Moraes talvez queira parecer na sua decisão. Há discussões no Supremo, já houve debate sobre isso. Não é uma questão pacificada”, analisou Recondo, em um vídeo publicado no Instagram.

A avaliação nos bastidores é que, diferentemente do caso Donadon, o voto aberto no episódio envolvendo Zambelli produziu o efeito inverso. Parlamentares alinhados ao bolsonarismo teriam evitado votar contra a deputada por receio de retaliação eleitoral e perda de apoio desse eleitorado.

Com a decisão definitiva do STF, em tese, cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Motta, dar posse ao suplente de Zambelli, Adilson Barroso (PL-SP), no prazo de 48 horas. Ainda assim, não se descarta uma reação da Câmara dos Deputados à decisão da Corte, o que pode manter o clima de tensão entre os Poderes.

Carla Zambelli foi a deputada mulher mais votada nas eleições de 2022 e a terceira colocada no ranking geral, com mais de 946 mil votos. A parlamentar, que fugiu do Brasil, está presa na Itália e foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, em maio, à perda do mandato e a dez anos de prisão.

A condenação se deu pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado no mesmo processo. Além da pena de prisão, o STF impôs a Zambelli o pagamento de multa e de uma indenização de R$ 2 milhões, por considerá-la “instigadora” das invasões.