'Jerônimo quebrou a Bahia. A Bahia está devendo e não consegue fazer obras', afirma deputado baiano

Pombo Correio
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:20
O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) declarou, nesta quarta-feira (10), sua confiança na vitória de ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia em 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar comparou o cenário eleitoral atual com o de 2022 e afirmou que, desta vez, o contexto político é "completamente diferente" e "muito mais favorável" ao ex-prefeito de Salvador.
Segundo Maia, a última pesquisa de intenção de voto mostra ACM Neto “disparado na frente”, o que reforça o "sentimento de mudança "observado pelo União Brasil em todo o estado. O deputado rebateu o argumento de que, em 2022, Neto também liderava as sondagens, mas acabou ultrapassado pelo PT na reta final.
Maia destacou que a eleição anterior foi decidida por “uma margem muito pequena de votos”. “Votaram no segundo turno 8,47 milhões de baianos. Neto teve 4 milhões de votos, Jerônimo teve 4,47 milhões. A vantagem foi de 470 mil votos”, disse.
Para o parlamentar, aquela disputa ocorreu em um ambiente político completamente distinto do atual: “Na eleição passada, Rui Costa estava bem avaliado, o governo tinha muito dinheiro e Lula estava muito forte. Agora é diferente. Agora, Jerônimo quebrou a Bahia. A Bahia está devendo e não consegue fazer obras. O governo está muito mal avaliado. O Lula não está tão forte".
Em tom crítico, Arthur Maia afirmou que os eleitores baianos “conheceram esta calamidade em forma de governador que atende pelo nome de Jerônimo Rodrigues”, e previu uma migração expressiva de votos que, segundo ele, garantirá a vitória de ACM Neto em 2026.
“Quatrocentos e setenta mil votos foi a diferença. Se tirarmos 240 mil votos do lado de lá, Neto já ganhou a eleição. Será que alguém imagina que, com esse descalabro que a Bahia está vivendo — fila da regulação, falta de segurança, caos na educação, dívidas — não tiraremos pelo menos um milhão de votos de baianos que se arrependeram em votar em Jerônimo e agora querem mudar a Bahia?”, questionou.
Maia afirmou ainda que, em 2022, a campanha do União Brasil se apoiou essencialmente na liderança de ACM Neto, mas que, agora, existe também “um forte desejo popular de mudança”. “Na vez passada, nossa campanha se baseava na personalidade desse grande, jovem político que é ACM Neto. Agora, ao lado de ACM Neto, está também o desejo dos baianos de mudar, para que a Bahia volte a ser um estado de desenvolvimento, de progresso e de trabalho que todos nós queremos”, afirmou.