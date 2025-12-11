POLÍTICA

'Jerônimo quebrou a Bahia. A Bahia está devendo e não consegue fazer obras', afirma deputado baiano

Arthur Maia declarou, nesta quarta-feira (10), sua confiança na vitória de ACM Neto na disputa pelo governo da Bahia em 2026

11 de dezembro de 2025

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) declarou, nesta quarta-feira (10), sua confiança na vitória de ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia em 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar comparou o cenário eleitoral atual com o de 2022 e afirmou que, desta vez, o contexto político é "completamente diferente" e "muito mais favorável" ao ex-prefeito de Salvador.

Segundo Maia, a última pesquisa de intenção de voto mostra ACM Neto “disparado na frente”, o que reforça o "sentimento de mudança "observado pelo União Brasil em todo o estado. O deputado rebateu o argumento de que, em 2022, Neto também liderava as sondagens, mas acabou ultrapassado pelo PT na reta final.

Maia destacou que a eleição anterior foi decidida por “uma margem muito pequena de votos”. “Votaram no segundo turno 8,47 milhões de baianos. Neto teve 4 milhões de votos, Jerônimo teve 4,47 milhões. A vantagem foi de 470 mil votos”, disse.

Para o parlamentar, aquela disputa ocorreu em um ambiente político completamente distinto do atual: “Na eleição passada, Rui Costa estava bem avaliado, o governo tinha muito dinheiro e Lula estava muito forte. Agora é diferente. Agora, Jerônimo quebrou a Bahia. A Bahia está devendo e não consegue fazer obras. O governo está muito mal avaliado. O Lula não está tão forte".

Em tom crítico, Arthur Maia afirmou que os eleitores baianos “conheceram esta calamidade em forma de governador que atende pelo nome de Jerônimo Rodrigues”, e previu uma migração expressiva de votos que, segundo ele, garantirá a vitória de ACM Neto em 2026.

“Quatrocentos e setenta mil votos foi a diferença. Se tirarmos 240 mil votos do lado de lá, Neto já ganhou a eleição. Será que alguém imagina que, com esse descalabro que a Bahia está vivendo — fila da regulação, falta de segurança, caos na educação, dívidas — não tiraremos pelo menos um milhão de votos de baianos que se arrependeram em votar em Jerônimo e agora querem mudar a Bahia?”, questionou.