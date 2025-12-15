POLÍTICA

Deputado atribui 'chilique' de Rui Costa ao avanço do inquérito dos respiradores

Paulo Azi afirma que ataque do ministro da Casa Civil a ACM Neto tenta desviar o foco de temas que voltaram ao centro das atenções

Pombo Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:28

Presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi Crédito: Billy Boss / Câmara dos Deputados

O presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi, rebateu nesta segunda-feira (15) as declarações do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), feitas durante entrevista à rádio Metrópole.

Na entrevista, Rui Costa criticou ACM Neto e comparou os 16 anos de gestões carlistas à frente da Prefeitura de Salvador com os 20 anos de administrações petistas no comando do Governo da Bahia.

Para Azi, o ataque tem motivação clara e vai além do debate político. Segundo ele, o ministro tenta desviar o foco de temas que voltaram ao centro das atenções.

“Rui Costa está nervoso porque o inquérito dos R$ 48 milhões dos respiradores avançou. Quando o assunto volta à tona, ele dá chilique e parte para o ataque. E todo mundo sabe que esse papo de ‘sou da favela’ é conversa para boi dormir, porque na vida real todo mundo lembra do luxo, da mansão milionária e ninguém esqueceu que o governo do estado gastou quase R$ 5 milhões para reformar uma pista de avião perto da fazenda dele. Quem te conhece, que te compre”, disparou Azi.

O deputado federal afirmou ainda que Rui Costa não tem autoridade para fazer esse tipo de comparação e que o histórico das gestões petistas na Bahia é marcado por problemas estruturais.