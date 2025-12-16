POLÍTICA

Neto critica discurso do PT: 'Será que Jerônimo cuida do pobre quando deixa ele morrer vítima da violência?'

Vice-presidente nacional do União Brasil ressaltou que a violência atinge de forma desigual a população

Pombo Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:35

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou a política de segurança pública do governo da Bahia e questionou o discurso social do governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante o Encontro do Mandato do deputado federal Leo Prates (PDT-BA), realizado nesta segunda-feira (15), em Salvador.

Ao falar para o público presente, ACM Neto afirmou que é preciso enfrentar o debate com dados e realidade, especialmente quando o assunto é a vida das pessoas mais pobres do estado. Segundo ele, o governo insiste em se apresentar como defensor dos mais vulneráveis, mas falha em garantir o básico: segurança e direito à vida.

“E a gente tem que ter coragem para encarar o debate e mostrar a verdade. Para mim, vai ser fundamental discutir a situação de vida das pessoas mais pobres da Bahia. Porque no discurso e na propaganda, eles tentam dizer que são os defensores dos pobres. Mas quando a gente vai para a realidade, a situação é completamente diferente. Será que ele cuida do pobre quando deixa o pobre morrer vítima da violência, da insegurança e do crime organizado?”, afirmou.

ACM Neto ressaltou que a violência atinge de forma desigual a população. Ele afirmou que as pessoas com renda maior conseguem se proteger, enquanto os mais pobres ficam expostos. “O rico pode pagar, anda com carro blindado. Quem tem algum dinheiro mora em condomínio fechado. Já o pobre fica à mercê da criminalidade”, completou.