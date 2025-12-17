VAQUEIRINHO

Jovem morto por leoa pediu 'felicidade que nunca teve', visita da mãe e emprego de policial ou veterinário em carta de Natal

Fechado desde 30 de novembro, quando leoa atacou e matou o jovem, parque reabre nessa quinta-feira (18) com novos protocolos

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:40

Jovem morto por leoa pediu 'felicidade que nunca teve', visita da mãe e emprego de policial ou veterinário em carta de Natal Crédito: Reprodução

Na última carta de Natal que Gerson de Melo Machado escreveu quando era adolescente ele fez pedidos que dinheiro nenhum conseguem comprar: "Eu queria ter uma felicidade que eu nunca tive, mas, como Deus é maior, um dia irei ter. Eu queria ter visita da minha mãe para ter carinho e amor". Na carta, que intitulou como "Desejo do Coração" e foi compartilhada pela conselheira tutelar Verônica Oliveira, o jovem que morreu no mês passado, aos 19 anos, depois de invadir o recinto dos felinos do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba, fala ainda do desejo de obter um emprego como polícia (sic), [agente] florestal ou veterinário.

Diagnosticado tardiamente com esquizofrenia, Vaqueirinho, como era conhecido, teve uma vida marcada pelos transtornos mentais, pelo abandono e pela miséria. Diagnosticada com esquizofrenia, a mãe do jovem e de seus quatro irmãos teve o poder familiar destituído. Diferentemente do que ocorreu com Gerson, os irmãos foram adotados por outras famílias. As informações são do jornal O Globo.

Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho 1 de 6

Na carta, Gerson agradeceu por estar privado de liberdade e por ter encontrado apoio de profissionais. Segundo Verônica, a carta foi publicada num grupo de estudos da qual faz parte por uma professora do Centro Educacional do Adolescente (CEA), um dos locais onde Gerson ficou internado. Gerson foi apreendido dez vezes quando era menor de idade e preso outras seis, por delitos como furtos e danos.

"É a última carta, do último Natal de Gerson quando ainda era adolescente. A carta tinha o tema 'DESEJO DO CORAÇÃO' e os internos puderam colocar seus desejos. Gerson não desejou nada material, não desejou nada impossível, mas parece que a vida dele foi feita de impossibilidades. Como doeu ler essa carta cheia de significados e recados. Espero que aqueles que jogaram Gerson na 'Cova dos Leões' leiam e consigam dormir", destacou a conselheira.

Parque volta a funcionar

O Parque da Bica detalhou o plano de retomada de visitações e confirmou que as portas serão reabertas ao público nesta quinta-feira (18). O espaço estava fechado desde 30 de novembro, quando Vaqueirinho entrou no recinto e acabou morto pela leoa Leona. A administração do parque informou que a área ficou fechada por mais de duas semanas "para revisão completa das estruturas, protocolos e rotinas de segurança", conforme recomendações de órgãos de controle. A retomada, disse a direção da Bica, será "parcial e controlada", com "limite de visitantes, controle de acesso, fluxo organizado, reforço de vigilância e novas sinalizações".

A leoa Leona, por sua vez, terá um protocolo específico, com monitoramento contínuo, "enriquecimento ambiental" reforçado e critérios técnicos para abertura ou fechamento da área. "Foram revisadas estruturas, grades, barreiras, vigilância, fluxos internos, rotinas de manejo e normas operacionais, com relatórios técnicos e checklist de conformidade", disse a direção da Bica, em nota.

Segundo a administração do parque, as equipes foram treinadas para identificar e acolher pessoas em vulnerabilidade psíquica, como Vaqueirinho. Essas pessoas terão encaminhamento adequado e apoio da área da saúde. O secretário municipal de Meio Ambiente, Welison Silveira, já havia destacado que a retomada das atividades seria controlada para que as autoridades acompanhassem como os animais vão reagir, principalmente a Leona.

A entrada com balões passará a ser proibida no parque. Os visitantes deverão tirar fotografias sem flash e não poderão tocar nos vidros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa anunciou reforço de medidas de segurança e novos protocolos para o acesso a recintos de animais no parque. As telas de proteção dos recintos também foram reforçadas e as placas de sinalização e educação ambiental, atualizadas.

Uma portaria com novas regras foi assinada em 3 de dezembro e publicada dias depois no Diário Oficial do Município. Assinada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, a portaria cita "a necessidade de regulamentar e aumentar a segurança no acesso às áreas restritas" do parque e trata como "imprescindível" a iniciativa de garantir a integridade física de servidores, visitantes e dos animais sob tutela.

Silveira defendeu que o Parque da Bica já atende às exigências de órgãos de fiscalização, mas anunciou novas medidas de segurança. Nas entrevistas, o secretário afirmou que o espaço agora terá efetivo reforçado da Guarda Municipal, cercamento de áreas vulneráveis e novas câmeras integradas ao programa Smart City. "Essas câmeras são com inteligência artificial, monitoram comportamentos suspeitos, faces com mandados de busca e apreensão. Então, pessoas em situação suspeita serão identificadas pela inteligência artificial para evitar, inclusive, casos de furtos", destacou.

A prefeitura também adotou novos protocolos para o manejo dos animais. A portaria publicada estabelece que o acesso aos recintos dos animais será permitido somente a funcionários autorizados do parque da Bica e a pessoas autorizadas pela diretoria técnica do estabelecimento e pelo secretário. A entrada nesses locais ficará condicionada, porém, ao uso de vestimenta adequada e de aparatos de proteção considerados "necessários para a segurança do indivíduo e do animal".

Eventual autorização para pessoas que não façam parte da rotina de manejo dos animais no parque dependerá de requerimento prévio e da devida identificação à direção do parque antes do acesso, diz a portaria. Além disso, a partir esta quinta, será "terminantemente proibido" entrar nas dependências onde estão os animais com celulares, câmeras fotográficas ou aparelhos similares, exceto se houve autorização expressa para essa atividade.

A leoa que matou Gerson voltou à jaula dias depois do incidente. O animal ficou dias isolado, em observação, por ter passado no episódio por um "nível elevado de estresse". A administração do parque destacou que a eutanásia nunca foi cogitada e que a reintrodução no espaço ocorreu "aos poucos". Após a confirmação da morte, a administração do parque ressaltou que o animal não apresentava comportamento agressivo, embora ainda estivesse um pouco agitado.