Incêndio atinge bar em casarão no Campo Grande

Local fica próximo ao Teatro Castro Alves (TCA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:36

IBoteco do Butiban
IBoteco do Butiban Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado em um casarão na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, em Salvador, na manhã desta terça-feira (9). O local fica próximo ao Teatro Castro Alves (TCA).

De acordo com informações da TV Bahia, o fogo atingiu o Boteco do Butiban. Agentes da Polícia Militar isolaram a área para evitar o avanço das chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. A reportagem entrou em contato com a corporação, via assessoria, mas não recebeu mais informações.

*Matéria em atualização

