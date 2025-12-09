Incêndio atinge bar em casarão no Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:36
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado em um casarão na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, em Salvador, na manhã desta terça-feira (9). O local fica próximo ao Teatro Castro Alves (TCA).
De acordo com informações da TV Bahia, o fogo atingiu o Boteco do Butiban. Agentes da Polícia Militar isolaram a área para evitar o avanço das chamas.
Incêndio no Boteco Butiban
O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. A reportagem entrou em contato com a corporação, via assessoria, mas não recebeu mais informações.
*Matéria em atualização